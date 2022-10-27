​Sunak’tan dengeli kabine.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, önceki gün resmen İngiltere’nin yeni başbakanı olarak göreve başlamasının ardından dün parlamentoda ilk haftalık “Başbakan’a Sorular” oturumuna katıldı. Ekonomide istikrar ve güveni yeniden tesis etmek için ilerleyen dönemde zor kararlar alacağı uyarısında bulunan Sunak, ancak hükümetin ekonomik açıdan savunmasız gruptaki insanlara desteğini sürdüreceği sözünü verdi. Sunak, “Bu hükümet ekonomik güveni ve istikrarı yeniden tesis edecek ve bunu adil ve merhametli bir şekilde yapacağız” dedi.

JOHNSON ETKİSİ

Sunak’ın kurduğu yeni kabinede eski Başbakan Boris Johnson döneminde Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak görev yapan Dominic Raab’ın yeniden Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak atanmış olması dikkat çekti. Eski Başbakan Truss dönemindeki Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Dışişleri Bakanı James Cleverly, Savunma Bakanı Ben Wallace, Kuzey İrlanda Bakanı Chris Heaton, Kültür Bakanı Nichelle Donelan, Uluslararası Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, İskoçya Bakanı Alister Jack, Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt ve Lordlar Kamarası Başkanı Lord True’nun görevlerinde değişiklik yapılmadı. İngiliz medyası yeni kabinede Johnson’a yakın isimlerin görevlerine devam etmesini, Sunak ile Johnson arasında yapılan pazarlıkların neticesinde ortaya çıkmış olabileceğini belirtti.

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