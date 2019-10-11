Suriye sınırının güvenliği için anahtar bölge Menbiç: Harekat son derece hızlı yapılmalı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki ilerlemesi devam ediyor. Bu askeri harekat gerçekleştirilirken, gözler bir yandan da Menbiç hattında yaşanan gelişmelerde.

Suriye Milli Ordusu, harekat planı çerçevesinde Sacur nehri hattında binlerce asker sevk etti. Menbiç ilçesinin batı kırsalındaki Arima bölgesinde Esed rejimine bağlı güçler bulunuyor.

ABD askerlerinin bölgeden çekilip çekilmediğine dair henüz somut bir bilgi ortaya konmadı. YPG'liler daha önce Türkiye'nin müdahalesini engellemek için ilçeyi Esed rejimine devredebileceklerini duyurmuşlardı.

Bu gelişmeler ışığında, Menbiç bölgesinin stratejik önemini ve sahadaki yaşanabilecek gelişmeleri SETA Güvenlik Araştırmalarından Ömer Özkizilcik'a sorduk.

Özkizilcik, Menbiç'te Esed rejimi güçleriyle bir yarış olabileceğini belirterek, "Biz kuzeybatıdan ilerlerken, Esed rejimi güneybatıdan ilerleyebilir. Bu yüzden Menbiç'teki askeri harekat son derece hızlı gerçekleştirilmeli" değerlendirmesinde bulundu:

"Şu ana kadar sahadaki gelişmeleri takip ettiğimizde şunu görüyoruz. Suriye Milli Ordusu, yoğun bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. O bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatları henüz bulunmuyor. Menbiç'te askeri bir harekat gerçekleştirilecekse, bu ikinci aşamada olabilir. YPG'nin Resulayn ve Tel Abyad bölgesindeki güçlerinin yıpranmasını bekleyip, o bölgeye yönelmeyi tercih edebilirler"

Barış Pınarı Harekatı güncel haritası.

Menbiç neden önemli?

2016 yılında ABD desteğiyle YPG'li teröristlerin ele geçirdiği 'Menbiç bölgesinin stratejik önemine' dikkat çeken Özkizilcik şunları söyledi:

"Menbiç'in bir çok açıdan önemi var. Birincisi stratejik konumu dolayısıyla Menbiç Fırat'ın doğusunu Halep'e bağlayan M4 karayolunun üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda da Tişrin Barajı'nın hemen dibinde bulunuyor. Yani su elektrik ihtiyacı nedeniyle de stratejik bir önemi var. Diğer bir nokta ise, Menbiç'teki yoğun nüfus. Halep'ten sonra en büyük nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçe burası.

Bu ilaveten diğer bir husus Fırat Kalkanı bölgesinin güvenliği. Çünkü eğer o bölgeye eklendiği takdirde, Fırat'ın doğusu ile Fırat'ın batısındaki bölgeler arasında bağlantı sağlanmış olacak. Bu çerçevede Menbic'in özgürleştirilmesi son derece elzem."

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