Dünya Suriye sınırının güvenliği için anahtar bölge Menbiç Harekat son derece hızlı yapılmalı
ORTADOĞU

Suriye sınırının güvenliği için anahtar bölge Menbiç: Harekat son derece hızlı yapılmalı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği askeri harekat tüm hızıyla devam ederken gözler bir yandan da Menbiç bölgesinde yaşanan gelişmelerde. Suriye Milli Ordusu, harekat planı çerçevesinde Sacur nehri hattına binlerce asker sevk etti. Esed rejimi güçleri de Menbiç'in batı kırsalındaki Arimah beldesine bulunuyor. Yenisafak.com'a konuşan uzmanlar, bu bölgeye yönelik askeri harekatın ikinci aşamada gerçekleştirilebileceğini ve Esed rejiminin varlığı nedeniyle olası askeri harekatın son derece hızlı yapılması gerektiğini belirtiyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
Fırat'ın batı bölgesinde yer alan Münbiç, stratejik önemiyle dikkat çekiyor.
Fırat'ın batı bölgesinde yer alan Münbiç, stratejik önemiyle dikkat çekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki ilerlemesi devam ediyor. Bu askeri harekat gerçekleştirilirken, gözler bir yandan da Menbiç hattında yaşanan gelişmelerde.

Suriye Milli Ordusu, harekat planı çerçevesinde Sacur nehri hattında binlerce asker sevk etti. Menbiç ilçesinin batı kırsalındaki Arima bölgesinde Esed rejimine bağlı güçler bulunuyor.

  • ABD askerlerinin bölgeden çekilip çekilmediğine dair henüz somut bir bilgi ortaya konmadı. YPG'liler daha önce Türkiye'nin müdahalesini engellemek için ilçeyi Esed rejimine devredebileceklerini duyurmuşlardı.

Bu gelişmeler ışığında, Menbiç bölgesinin stratejik önemini ve sahadaki yaşanabilecek gelişmeleri SETA Güvenlik Araştırmalarından Ömer Özkizilcik'a sorduk.

Özkizilcik, Menbiç'te Esed rejimi güçleriyle bir yarış olabileceğini belirterek, "Biz kuzeybatıdan ilerlerken, Esed rejimi güneybatıdan ilerleyebilir. Bu yüzden Menbiç'teki askeri harekat son derece hızlı gerçekleştirilmeli" değerlendirmesinde bulundu:

  • "Şu ana kadar sahadaki gelişmeleri takip ettiğimizde şunu görüyoruz. Suriye Milli Ordusu, yoğun bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. O bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatları henüz bulunmuyor. Menbiç'te askeri bir harekat gerçekleştirilecekse, bu ikinci aşamada olabilir. YPG'nin Resulayn ve Tel Abyad bölgesindeki güçlerinin yıpranmasını bekleyip, o bölgeye yönelmeyi tercih edebilirler"

Barış Pınarı Harekatı güncel haritası.

Menbiç neden önemli?

2016 yılında ABD desteğiyle YPG'li teröristlerin ele geçirdiği 'Menbiç bölgesinin stratejik önemine' dikkat çeken Özkizilcik şunları söyledi:

"Menbiç'in bir çok açıdan önemi var. Birincisi stratejik konumu dolayısıyla Menbiç Fırat'ın doğusunu Halep'e bağlayan M4 karayolunun üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda da Tişrin Barajı'nın hemen dibinde bulunuyor. Yani su elektrik ihtiyacı nedeniyle de stratejik bir önemi var. Diğer bir nokta ise, Menbiç'teki yoğun nüfus. Halep'ten sonra en büyük nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçe burası.

Bu ilaveten diğer bir husus Fırat Kalkanı bölgesinin güvenliği. Çünkü eğer o bölgeye eklendiği takdirde, Fırat'ın doğusu ile Fırat'ın batısındaki bölgeler arasında bağlantı sağlanmış olacak. Bu çerçevede Menbic'in özgürleştirilmesi son derece elzem."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ()

PKK gazetecileri hedef aldı

PKK gazetecileri hedef aldı

​Gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı, 2 gazeteci yaralandı.
Bu bizim düğünümüz, bayramımız

Bu bizim düğünümüz, bayramımız

​Şehit Ahmet Topçu, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyormuş.
342 terörist etkisiz hale getirildi

342 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, Barış Pınarı'nda gelinen son durumu açıkladı.
Resmen satıldı

Resmen satıldı

93 yıllık firmanın bin araçlık filosu bulunuyor.
Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 3. gününde hızla ilerliyor.
Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait araç kullanılamaz hale geldi.
Neo Nazi saldırganının çektiği görüntüler ortaya çıktı

Neo Nazi saldırganının çektiği görüntüler ortaya çıktı

​Önce Sinagog'a ardından dönerciye ateş açan saldırgan iki kişiyi öldürmüştü.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
PYD elebaşı apar topar kaçtı

PYD elebaşı apar topar kaçtı

​Örgütün sözde yöneticisi Cilo, Suriye'yi terk ederek Irak'a geçti.
Terörle birlikte mücadele edeceğiz

Terörle birlikte mücadele edeceğiz

Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.

Gözler<br>Menbiç hattında

Gözler
Menbiç hattında

ÖSO ve rejimin harekat hazırlığı yaptığı bölgede son gelişmeler.
Hatay ev <br>sahipliği yapacak

Hatay ev
sahipliği yapacak

​Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ikinci gezisine hazırlanıyor.
Sivil şehitlere veda

Sivil şehitlere veda

​Biri 9 aylık bebek, 2 kişi için tören düzenlendi.
18 aydır<br>bitmeyen savaş

18 aydır
bitmeyen savaş

​Dünya ekonomisinin tüm dengelerini bozdu.
Teröristlerin sivil oyunu kamerada

Teröristlerin sivil oyunu kamerada

​Sivil kıyafetle sivillere ait evden roket atarken görüntülendi.
Bakan'ı üzen şikayet

Bakan'ı üzen şikayet

'Yurt dışında gördüğümüz ilgiyi içerde göremiyoruz'

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.