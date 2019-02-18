Dünya Suriyede bomba yüklü araç patladı 15 ölü 30 yaralı
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Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 15 ölü 30 yaralı

Suriye'nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde 2 bomba yüklü araç patladı.

Haber Merkezi Diğer
İdlib'te patlama.
İdlib'te patlama.

Suriye'de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinin merkezinde iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, 37 sivil yaralandı.

  • İdlib kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur'da art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur caddesinde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu." dedi.

Suriye'de bomba yüklü araç patladı
OYNAT 00:42
Suriye'de bomba yüklü araç patladı
Suriye'nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde 2 bomba yüklü araç patladı.
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Hac Yusuf, "İki seri patlamada 9 sivil hayatını kaybetti. 37 sivil yaralandı. Hayatını kaybedenlerin arasında 3 Sivil Savunma görevlisi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İki aracın infilak ettirildiği mekanda çevredeki binalar ve dükkanların büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

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