Suriye’de meydana gelen patlamada Rus tümgeneral öldü

İşgalci İsrail polisinden alçak saldırı: Filistinli genci vurarak şehit ettiler

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti. Olayın ardından İsrail polisi Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı. İsrail güçleri, 'bıçaklı saldırı girişimi' veya 'araçla ezme girişimi' iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.