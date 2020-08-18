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Dünya Suriyede meydana gelen patlamada Rus tümgeneral öldü
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Suriye'de patlama: Rus tümgeneral öldü

Suriye’de meydana gelen patlamada Rus tümgeneral öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de meydana gelen patlamada bir Rus tümgeneralin öldüğünü 3 askerin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye'de el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı.

El yapımı patlayıcı infilak etti

  • Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

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Patlama nedeniyle 3 askeri uzmanın yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." denildi.

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