Dünya Suriyeden çekilen ABD Lafargein çimento fabrikasındaki mühimmat deposunu vurdu
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Suriye'den çekilen ABD Lafarge'in çimento fabrikasındaki mühimmat deposunu vurdu

Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgeyi aceleyle terk etmek zorunda kalan Amerikan askerleri, çekildikleri noktalardaki askeri üsleri vurmaya başladı. ABD savaş uçakları, Türkiye'nin harekat bölgesinde yer alan Fransız Lafarge'ın çimento fabrikasındaki mühimmat deposunda delil kalmaması için imha etti. Lafarge, daha önce PKK/YPG'li teröristlere çimento sağlayarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yer altı şehirleri ve tüneller kurmasını sağlamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'ye ait savaş uçakları, son 5 yıldır terör bağlantılarıyla gündeme gelen Lafarge fabrikasındaki tesislerini imha etti.
ABD'ye ait savaş uçakları, son 5 yıldır terör bağlantılarıyla gündeme gelen Lafarge fabrikasındaki tesislerini imha etti.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerleri çekilmeye başladı.

Independent'te yer alan bir habere göre, ABD'ye ait F-15 savaş uçakları çekilirken askeri üs ve tesisleri vurdu. İmha edilen yerlerden biri de Ayn İsa ve Ayn El Arab arasında yer alan Lafarge'ın çimento fabrikası tesislerindeki bir mühimmat deposu.

Fransız Lafarge tesisleri, YPG'lilere çimento sağlayarak örgütün yer altı şehirleri kurmasını sağlamıştı.

Voice of America'nın Pentagon muhabiri Carla Babb'a konuşan ABD'li yetkilerin 'askeri tesislerin başka unsurların eline geçmemesi için bombalandığı' bilgisini paylaştı.

Lafrage'de hangi deliller yok edildi?

ABD, PKK/PYD’li teröristlere silah verirken, Afrin’de kilometrelerce uzunluğundaki terör tünelleri ve geniş duvarlar, Fransız çimento devi Lafarge’ın verdiği çimentolar ile inşa edildi.

DEAŞ'a bile maddi destek verdiler

  • Münbiç'te Sunaym bölgesindeki Lafarge fabrikasının terör örgütü DEAŞ’a maddi destek verdiği daha önce ortaya çıkmıştı.

Bölücü terör örgütü PKK/PYD’nin Afrin’de açtığı devasa tüneller ve ördüğü beton duvarların çimentosunu Fransa sağlamıştı.

  • Fransa, PKK işgalindeki Münbiç’in Sunaym bölgesinde çimento fabrikası işletiyor. Suriye’deki iç savaşa rağmen ne hasar gören ne de üretime ara veren Fransız çimento devi Lafarge’ın DEAŞ’a vergi bile ödediği ortaya çıkmıştı. Fransız Lafarge, geçmişte DEAŞ’a sağladığı desteği PKK/PYD’ye sağlıyordu.

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