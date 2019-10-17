Suriye'den çekilen ABD Lafarge'in çimento fabrikasındaki mühimmat deposunu vurdu

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerleri çekilmeye başladı.
Independent'te yer alan bir habere göre, ABD'ye ait F-15 savaş uçakları çekilirken askeri üs ve tesisleri vurdu. İmha edilen yerlerden biri de Ayn İsa ve Ayn El Arab arasında yer alan Lafarge'ın çimento fabrikası tesislerindeki bir mühimmat deposu.
Fransız Lafarge tesisleri, YPG'lilere çimento sağlayarak örgütün yer altı şehirleri kurmasını sağlamıştı.
Voice of America'nın Pentagon muhabiri Carla Babb'a konuşan ABD'li yetkilerin 'askeri tesislerin başka unsurların eline geçmemesi için bombalandığı' bilgisini paylaştı.
Lafrage'de hangi deliller yok edildi?
ABD, PKK/PYD’li teröristlere silah verirken, Afrin’de kilometrelerce uzunluğundaki terör tünelleri ve geniş duvarlar, Fransız çimento devi Lafarge’ın verdiği çimentolar ile inşa edildi.
DEAŞ'a bile maddi destek verdiler
- Münbiç'te Sunaym bölgesindeki Lafarge fabrikasının terör örgütü DEAŞ’a maddi destek verdiği daha önce ortaya çıkmıştı.
Bölücü terör örgütü PKK/PYD’nin Afrin’de açtığı devasa tüneller ve ördüğü beton duvarların çimentosunu Fransa sağlamıştı.
- Fransa, PKK işgalindeki Münbiç’in Sunaym bölgesinde çimento fabrikası işletiyor. Suriye’deki iç savaşa rağmen ne hasar gören ne de üretime ara veren Fransız çimento devi Lafarge’ın DEAŞ’a vergi bile ödediği ortaya çıkmıştı. Fransız Lafarge, geçmişte DEAŞ’a sağladığı desteği PKK/PYD’ye sağlıyordu.