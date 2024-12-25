Suriye'den Hamaney'e cevap: Kaos çıkarmayın

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İran dini lideri Hamaney'e cevap verdi.
İran dini lideri Hamaney'in, Suriye’de kaos çıkartmaya yönelik sözlerine yeni yönetimden sert tepki geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İran dini lideri Hamaney'in Suriye ile ilgili açıklamalarına cevap verdi. Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve güvenliğine saygı göstermelidir." dedi.
Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve güvenliğine saygı göstermelidir.
Suriye'de kaos çıkarmamaları konusunda onları uyarıyoruz
ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Şeybani, hangi ifadelerden bahsettiğini ise belirtmedi.
Hamaney'in açıklaması dikkat çekmişti
Hamaney'in açıklaması dikkat çekmişti
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, pazar günü yaptığı konuşmada,
"Suriye'de güçlü ve onurlu bir hareketin ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Çünkü bugün Suriyeli gençlerin kaybedecek bir şeyleri kalmadı. Okulları, üniversiteleri, evleri ve sokakları güvende değil. Bu yüzden kararlılıkla harekete geçip güvensizliğin mimarlarına karşı durarak onlara galip gelmeliler"
ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan, 8 Aralık'ta
Beşar Esed rejiminin devrilmesi,
İran öncülüğündeki "Direniş Ekseni"nin
siyasi ve askeri ittifakına indirilmiş büyük bir darbe
olarak görülüyor.
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