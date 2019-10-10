Dünya Suriyeli muhalifler Rakkanın kuzeyine doğru ilerliyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Suriyeli muhalifler Rakka'nın kuzeyine doğru ilerliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun dün akşam başlattığı kara harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Tel Abyad, Rasulayn bölgelerinde ilerleme devam ederken, Suriye Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hamud, "Kuvvetlerimiz operasyon kapsamında Rakka kuzeyindeki cephe hattına hareket etmeye başladı" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'na 14 bin askerle katıldı.
Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'na 14 bin askerle katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı kapsamında başlattığı kara operasyonu devam ediyor.

Operasyonda Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde birçok köy ele geçirildi.

Suriye Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hamud, "Kuvvetlerimiz operasyon kapsamında Rakka kuzeyindeki cephe hattına hareket etmeye başladı" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı da "Barış Pınarı Harekâtı’nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor" açıklamasını yaptı.

Rasulayn'daki terör hedefleri obüslerle vuruldu

Harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla da Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

180'den fazla hedef vuruldu, belirlenen hedefler ele geçirildi

Harekat kapsamında kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışların ardından belirlenen hedefler 20'den fazla muharip uçakla ateş altına alındı. Hava harekatının ardından bir kez daha topçular görev aldı. Hedefler top ve ÇNRA atışlarıyla vuruldu. Harekat kapsamında 180'den fazla hedef başarıyla imha edildi.

  • Öte yandan Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

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