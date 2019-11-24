Dünya Suriyeliler YPG/PKKdan temizlenen vatanlarına güvenle dönüyor
ORTADOĞU

Suriyeliler YPG/PKK'dan temizlenen vatanlarına güvenle dönüyor

Suriyeliler YPG/PKK'dan temizlenen vatanlarına güvenle dönüyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, terör örgütü PKK/YPG'nin zorla savaştırmak istediği, her türlü baskı ve zulmü gösterdiği Suriyelilerin evlerine dönme görüntülerine yer verildi. Ülkelerine döndükleri için mutlu olan Suriyeliler, kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mehmetçiğe teşekkür etti

Haber Merkezi AA
Suriyeliler topraklarına gönüllü olarak dönüyor.
Suriyeliler topraklarına gönüllü olarak dönüyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin her türlü baskı ve zulmü gösterdiği Suriyeliler topraklarına gönüllü olarak dönüyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle ilgili video paylaşıldı.

Videoda, terör örgütünün baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan Suriyelilerin, evlerine güvenli şekilde yerleşmeye başladığının görüntülerine yer verildi.

  • Terör örgütünün kendilerine yaptığı baskıyı anlatan Suriyeliler, teröristlerin kendilerini zorla savaştırmak istediğini belirtti.

Evlerine döndükleri için mutlu olduklarını anlatan Suriyeliler, kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mehmetçiğe de teşekkür etti.

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