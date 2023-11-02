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Dünya

Sürücülerini kandıran Uber ve Lyft 328 milyon dolar ödeyecek

Ulaşım hizmeti sunan Uber ve Lyft'in, sürücülerini aldattığı ortaya çıktı. ABD'de yürütülen soruştuma sonucu, söz konusu şirketlerin maaş ve sosyal haklar konusunda aldattığı sürücülere 328 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

19:38 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 19:52 - 2/11/2023 Perşembe
AA
Uber ve Lyft, savcılık kararıyla tazminata mahkum edildi.

Uber ve Lyft, savcılık kararıyla tazminata mahkum edildi.

Akıllı telefon uygulamalarıyla ulaşım hizmeti sunan Uber ve Lyft'in, sürücüleri maaş ve sosyal haklar konusunda aldattıkları gerekçesiyle toplam 328 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

New York Başsavcısı Letitia James tarafından uzun yıllardır yürütülen ve sürücülere sistematik olarak eksik ödeme yapıldığını ve sosyal hakların reddedildiğini ortaya çıkaran soruşturma Başsavcılık tarihindeki en büyük ücret hırsızlığı anlaşmasıyla sonuçlandı.

Başsavcı James tarafından yapılan açıklamada, Uber'in 290 milyon dolar, Lyft'in ise 38 milyon dolar ödeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, şirketlerin politikalarıyla sürücülerin maaşlarından kesinti yaptığı ve New York iş kanunları kapsamındaki haklardan yararlanmalarını engellediği aktarıldı.

Şirketlerin ödeyeceği tutarın tamamının sürücülere gideceği belirtilen açıklamada, aynı zamanda sürücülerin ücretli hastalık izni, asgari saatlik ücret ve diğer haklardan da faydalanacağı ifade edildi.



#Lyft
#Uber
#İş Kanunu
#New York
1 saat önce
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