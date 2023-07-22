Şuşa Global Medya Forumu başladı

Forum çerçevesinde medya ile bilgi ve iletişim alanında küresel düzeyde önem taşıyan konular tartışılıyor. Dijital çağda gazetecilik ve iletişimde yeni araçlar, dijital dönüşüm, modern bilgi ortamında medya yönetimi ve sürdürülebilir medya iş modellerinin oluşturulması, yeni medya ve medya okuryazarlığında tüketim eğilimleri, dezenformasyon ve sahte haberlerle mücadele yöntemleri, gazetecilerin güvenliği ve diğer konuları da dünyanın tanınmış ve etkili medya liderleri ve uzmanları tarafından ele alınıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev forumun açılışında bir konuşma yaptı. Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kişisel dostluğunun, bölgesel kalkınma ve istikrar için önemli bir faktör olduğunu ifade etti. İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Türk halkı ve devletinin Azerbaycan ile omuz omuza olduğunu beliren Aliyev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın ilk saatlerinde yaptığı 'Azerbaycan yalnız değildir' açıklaması, bizim için büyük destek oldu. Biz, 44 günlük savaş döneminde kardeşlerimizin manevi desteğini hissettik. Erdoğan, birkaç kez açık şekilde Türkiye'nin tutumunu beyan etti. Diğer devlet yetkilileri de konuya ilişkin görüşlerini belirtti. Bu bizim için çok büyük siyasi ve manevi destek oldu” dedi.