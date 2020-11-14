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Dünya Şuşada 28 yıl sonra ilk cuma
ASYA

​Şuşa'da 28 yıl sonra ilk cuma

Şuşa'da 28 yıl sonra ilk cuma

Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ’ın sembol şehirlerinden Şuşa’da 28 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı. Azerbaycan askerleri, Şuşa’daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii’nde namazlarını eda etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Tüm tarihi eserlerimizi, tüm camilerimizi restore edeceğiz ve Şuşa’da ezan tekrar duyulacak” diye müjde vermişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şuşa'da ezan sesleri yeniden yükseldi.
Şuşa'da ezan sesleri yeniden yükseldi.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı.

EZANLAR YENİDEN DUYULDU

Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir kişinin arkasında saf tutarak namazlarını eda etti. Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

ALİYEV MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 8 Kasım’da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Şimdi Şuşa’ya döndük. Tüm tarihi eserlerimizi, tüm camilerimizi restore edeceğiz ve 28 yıl sonra Şuşa’da ezan tekrar duyulacak" ifadelerini kullanmıştı.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
OYNAT 00:37
Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Verdiği zararlar için Ermenistan’dan tazminat talep edeceğiz
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