​Şuşa'da 28 yıl sonra ilk cuma

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı.
EZANLAR YENİDEN DUYULDU
Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir kişinin arkasında saf tutarak namazlarını eda etti. Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.
ALİYEV MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 8 Kasım’da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Şimdi Şuşa’ya döndük. Tüm tarihi eserlerimizi, tüm camilerimizi restore edeceğiz ve 28 yıl sonra Şuşa’da ezan tekrar duyulacak" ifadelerini kullanmıştı.