|
Dünya

Şuşa'da düzenlenen Global Media Forumu sona erdi

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu, dezenformasyonla mücadele ve gazetecilerin güvenliği konulu panellerin ardından sona erdi. Forumda, medya ürünlerinin üretimi, geleneksel medya ve sosyal medyanın sunduğu olanaklar, yalan haberlerle mücadele ve gazetecilerin güvenliği gibi konular ele alındı.

15:59 . 23/07/2023 Pazar
AA
Şuşa'da düzenlenen Global Media Forumu sona erdi

Şuşa'da düzenlenen Global Media Forumu sona erdi

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu, dezenformasyonla mücadele ve gazetecilerin güvenliği konulu panellerin ardından sona erdi.

"Yeni medyada tüketim eğilimleri ve medya okuryazarlığı
(dezenformasyon ve sahte haberlerle mücadele yöntemleri)" konulu panelde, uzmanlar, medya ürünlerinin üretimi, geleneksel medya ve sosyal medyanın sunduğu olanaklar ve yalan haberlerle mücadele konularında fikir alışverişinde bulundu.

"Gazetecilerin güvenliği"
başlıklı panelde, kriz durumlarının iletişim mekanizmalarını iyileştirme, çatışma bölgelerinde gazetecilerin karşılaştığı tehlikeler ve zorluklar konusunda farkındalığı artırma, profesyonel çatışma gazeteciliğini geliştirme ve güvenlik konuları ele alındı.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov, forum sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin açılışının Cumhurbaşkanı İham Aliyev tarafından yapıldığını hatırlattı.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov

Cumhurbaşkanı Aliyev'in yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladığını ve Azerbaycan'daki medya reformlarıyla ilgili görüşlerini paylaştığını belirten İsmayılov, şunları kaydetti:


"Forumda, çağdaş dünyada medyanın güncel sorunları ve çözüm yolları müzakere edildi. Yapay zekanın gazeteciliğe etkileri ciddi şekilde ele alındı. Geleneksel medya ile yeni medya arasındaki farklılıklar, geleneksel medyanın geleceği hususu geniş biçimde konuşuldu. Forumda, medya okuryazarlığının dezenformasyonla mücadeledeki en önemli unsurlardan olduğu görüşü ön plana çıktı."

Forumda, 50 ülkeden 250'den fazla katılımcı yer aldı.



#Şuşa Global Media Forumu
#Şuşa
#4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya
5 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2023) sonuçları için gözler ÖSYM’de