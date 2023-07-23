Şuşa'da düzenlenen Global Media Forumu sona erdi

"Yeni medyada tüketim eğilimleri ve medya okuryazarlığı

(dezenformasyon ve sahte haberlerle mücadele yöntemleri)" konulu panelde, uzmanlar, medya ürünlerinin üretimi, geleneksel medya ve sosyal medyanın sunduğu olanaklar ve yalan haberlerle mücadele konularında fikir alışverişinde bulundu.