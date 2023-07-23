Şuşa'da düzenlenen Global Media Forumu sona erdi
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu, dezenformasyonla mücadele ve gazetecilerin güvenliği konulu panellerin ardından sona erdi.
Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov, forum sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin açılışının Cumhurbaşkanı İham Aliyev tarafından yapıldığını hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Aliyev'in yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladığını ve Azerbaycan'daki medya reformlarıyla ilgili görüşlerini paylaştığını belirten İsmayılov, şunları kaydetti:
"Forumda, çağdaş dünyada medyanın güncel sorunları ve çözüm yolları müzakere edildi. Yapay zekanın gazeteciliğe etkileri ciddi şekilde ele alındı. Geleneksel medya ile yeni medya arasındaki farklılıklar, geleneksel medyanın geleceği hususu geniş biçimde konuşuldu. Forumda, medya okuryazarlığının dezenformasyonla mücadeledeki en önemli unsurlardan olduğu görüşü ön plana çıktı."
Forumda, 50 ülkeden 250'den fazla katılımcı yer aldı.