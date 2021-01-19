Dünya Şuşaya giden "Zafer Yolu" tamamlanıyor
ASYA

Şuşa'ya giden "Zafer Yolu" tamamlanıyor

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'ya yapılan 2 yeni yoldan birinin eylülde hazır olması planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan ordusu, kırsal arazilerden hareket ederek Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.
Azerbaycan ordusu, kırsal arazilerden hareket ederek Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'ya yapılan 2 yeni yoldan birinin eylülde hazır olması planlanıyor.

Azerbaycan askerlerinin, Şuşa'yı işgalden kurtarırken dağlık arazilerden hareket ettiği güzergahta bulunan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Zafer Yolu" olarak isimlendirdiği yeni yolun inşaat çalışmaları sürüyor.

FUZULİ'DEN ŞUŞA'YA

Fuzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlayan yeni yol, Fuzuli şehrinden ve 20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da Şuşa'ya uzanacak.

Yolun yapımını Azerbaycan Devlet Kara Yolları Ajansının (Azeryol) koordinasyonunda, Azerbaycan ve Türk şirketleri gerçekleştiriyor.

EYLÜL'E KADAR HAZIR

Azeryol'dan yapılan açıklamaya göre, 101,5 kilometrelik çift şeritli "Zafer Yolu" eylüle kadar hazır hale getirilecek.

Bu arada Fuzuli'den Şuşa'ya bir yol daha yapılıyor. Bu güzergahta köprü ve tüneller inşa edileceği için yolun uzunluğu 84,6 kilometre olacak. İlk 48 kilometresi 6, diğer kısmı ise 4 şeritli inşa edilen yolun 2022'de tamamlanması öngörülüyor.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, kırsal arazilerden hareket ederek Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

Şuşa'ya giden kara yolları şimdilik Azerbaycan'ın kontrolünde olmayan Hankendi'den geçtiği için kente yeni yolların yapılmasına karar verilmişti.

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