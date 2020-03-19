Suud ve FETÖ’nün troll ordusu iş başında

​​​​Dini ve etnik çatışmayı tetikleyici paylaşımlarda da bulunan bu kötü niyetli hesaba karşı twitter yönetimi sessiz.

FETÖ’nün sosyal medya üzerinden troll hesaplarıyla yaptığı algı operasyonlarına yeni bir aktör dahil oldu. Cemal Kaşıkçı cinayeti ardından Türkiye’yi doğrudan hedef almaya başlayan Suudi Arabistan şimdi de troll hesaplar üzerinden Türkiye’ye karşı bir algı çalışması yapıyor.

Turkey Affairs hesabı da Suud’un fonladığı bu troll hesaplardan sadece biri.

Arapça ve İngilizce paylaşımlar ile Türkiye’yi hedef alan bu hesabın takipçileri arasında FETÖ firarisi isimler bulunuyor.

Twitter hesabının yanı sıra Youtube ve Telegram'da da yayın yapan grubun tek amacı uluslararası alanda Türkiye'nin imajını zedelemek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımların yanı sıra son dönemde dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını konusunda yaptığı paylaşımlarla da açık düşmanlığını gözler önüne seriyor.

Tüm gücünü Türkiye'yi karalamak üzerine harcayan hesapta hükümete yönelik darbe söylemleri kullanılıyor.

ههههههه محدش يضحك، الاعلام التركي الموالي لاردوغان يدعي ان شاهد سري من جماعة غولن اعترف اليوم أن جماعة غولن أعطيت للحصان اللى وقع من عليه اردوغان ادوية مخدرة بهدف كسر رقبة اردوغان وقتله: ) https://t.co/4xDkK1OczO — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) March 9, 2020

Dini ve etnik çatışmayı tetikleyici paylaşımlarda da bulunan bu kötü niyetli hesaba karşı twitter yönetimi sessiz.

Rusya'nın da troll ordusu var

Benzer hesaplar üzerinden algı çalışması yürüten bir diğer ülke ise Rusya. Suriye meselesine müdahil olduğu 2015 yılından itibaren Rusya açılan troll hesaplar üzerinden İngilizce, Türkçe ve Arapça olmak üzere bir kaç dilde Türkiye'yi doğrudan hedef alan paylaşımlarda bulunuyor.

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Bu paylaşımların yapıldığı hesapların çoğunda işler, Irak-Süleymaniye, Suriye, Mısır, Lübnan ve Rusya merkezli yürütülüyor.

Suudi Arabistan hem basın yayın eliyle hem de sosyal medya üzerinden fonladığı hesaplar ile Türkiye aleyhinde kara propaganda çalışmalarına Cemal Kaşıkçı cinayeti ardından hız verdi.