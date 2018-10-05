Dünya Suudi Arabistan Batmandaki terör saldırısını kınadı
ASYA

Suudi Arabistan Batman'daki terör saldırısını kınadı

Suudi Arabistan, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada mağdurların aileleri başta olmak üzere Türk hükümeti ve halkına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırı sonucu 8 asker şehit olmuştu.
PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırı sonucu 8 asker şehit olmuştu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığı yetkili kaynaklarına dayandırdığı haberde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan aracı hedef alan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

  • Suudi Arabistan'ın terörle mücadelede Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğu aktarılan açıklamada, mağdurların aileleri başta olmak üzere Türk hükümeti ve halkına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri yer aldı.

Şehit nişanlısının cenazesini üniformasıyla karşıladı
FOTOĞRAF 18
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Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarını mülki ve askeri erkan, aileleri, yakınları ve hemşehrileri karşıladı. Şehit Aydın'ın cenazesi Suluova'ya, Şehit Göksu'nun cenazesi ise Ladik'e gönderildi.
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Aydın'ın cenazesini karşılayan kardeşlerden Astsubay okulu öğrencisi Sefa ile Meryem'i askerler sakinleştirmeye çalıştı. Şehit Göksu'nun nişanlısı Nesrin Atağ ise şehidini giydiği üniformasıyla karşıladı.
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Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Valisi Osman Kaymak ile diğer yetkililerin karşıladığı cenazeler, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
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Şehit nişanlısının cenazesini üniformasıyla karşıladı
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Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın ile Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun cenazesi, Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirildi.
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Şehitlerin naaşı, törenin ardından hava yoluyla memleketlerine uğurlandı.
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Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Özgürcan İnce'nin Ankara'daki baba ocağında yas vardı.
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Şehidin evinin bulunduğu apartmana ve çevredeki binalara Türk bayrağı asıldı.
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Şehidin annesi Sündüs İnce, babası Ömer İnce ve yakınları evde taziyeleri kabul etti.
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Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu, memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Şehit Göksu için Avcı Sultan Mehmet Camisi önündeki meydanda tören düzenlendi.
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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci (ortada), Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalındaki terör saldırısını kınadı.
Şehit nişanlısının cenazesini üniformasıyla karşıladı
Batman'da PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın ile Samsunlu Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun cenazeleri uçakla Amasya-Merzifon Havalimanına getirildi.
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Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırı sonucu 8 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

Batman'da alçak saldırı: 8 askerimiz şehit
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