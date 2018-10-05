Suudi Arabistan Batman'daki terör saldırısını kınadı Suudi Arabistan, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada mağdurların aileleri başta olmak üzere Türk hükümeti ve halkına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri yer aldı.

Haber Merkezi 05 Ekim 2018, 14:49 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, 14:49 AA