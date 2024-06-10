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Dünya

Suudi Arabistan Filistinli bin hacı adayını ağırlayacak

Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişiyi misafir edeceğini duyurdu.

07:55 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:58 - 10/06/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un talimatıyla Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının organize ettiği Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı kapsamında hac farizasını yerine getirecek Filistinliler hakkında bilgi verildi.

Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişinin program kapsamında ağırlanacağı kaydedilen haberde, misafirlerin Suudi Arabistan'a gelişlerinden Filistin'e dönüşlerine kadar tüm aşamaların planlandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh de Kral Selman'ın söz konusu jestinin Filistinli şehit ve yaralı ailelerine verdiği önemin ve Krallığın liderliğinin Filistin davasına her düzeyde sağladığı sınırsız desteğinin göstergesi olduğunu ifade etti.


Rap sanatçılarından Filistin parçası: Nefer'den ses getirecek eser

"Nefer" çatısı altında buluşan rap sanatçılarının Filistin için hazırladığı 'Vuslat' adlı parça yayınlandı. Daha önce yayınladıkları diğer Filistin parçası soykırımcı İsrail'in hamisi YouTube tarafından sansüre uğrayan Nefer, engellemelere rağmen 'Vuslat' adlı yeni bir parça hazırladı. Yeni Şafak'a konuşan Nefer sanatçılarından Yusuf Berhak, "Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için yaptığımız parçamız 'İntikam' sansüre uğradı ve Instagram, YouTube gibi platformlarda etkileşimlerimiz oldukça düştü. Bizler zulme karşı sesimizi yükseltiyoruz ve bunu müzik yoluyla yapıyoruz" diyerek, "Yeni parçamız 'Vuslat', sesimizin hiçbir zaman kesilmeyeceğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Macklemore’den Almanlara Filistin çağrısı: Geçmişinizin kefareti olarak Filistin için ayağa kalkın

Macklemore olarak bilinen dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Benjamin Haggerty, Berlin’deki konserinde Almanları Filistin için ayağa kalkmaya davet etti. Mönchengladbach'taki Sparkassenpark'ta 19 bin kişiye konser veren Macklemore, Gazze’deki soykırıma dikkat çektiği bir konuşma yaptı. Almanların, Naziler döneminde Yahudilere uyguladığı soykırımın kefaretini ödemelerinin tek yolunun bugün Filistin için ayağa kalkmak olduğunu söyledi. “Holokost'ta yaşanan vahşetin telafisi asla mümkün olmayacak. Geçmişimizin kefaretini ödeyebilmemizin tek yolu; bugün işgale, soykırıma karşı, özgür Filistin için ayağa kalkmak. Herkesin uyanıp güne başlayabileceğini, ciğerlerinde nefes alabileceğini ve korkmayacağını hissetmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



#Gazze
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