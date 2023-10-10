Suudi Arabistan Gazze konusunda İİT'yi dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantıya çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’de sivil katliamlarının durdurulması için çağrı yaptı. Erdoğan, arabuluculuğa da hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, kabine toplantısına bir süre ara vererek Filistin, İsrail, Lübnan, Katar ve Mısır liderleri ile telefonda görüştü. İşte detaylar.