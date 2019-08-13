Suudi Arabistan ile BAE Yemen'i görüştü Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya geldi. Yemen'deki artan tansiyon iki ülkenin gündeminde yer aldı. Zayed, Suudi Arabistan ile BAE arasında güçlü bağların olduğunu, sağlam temellere dayanan ortak değerler ve politikalar olduğu müddetçe devam edeceğini belirtti. Zayed, BAE ile Suudi Arabistan’ın Yemen’deki taraflara Yemen halkının çıkarları için diyaloga öncelik vermelerine dair çağrıda bulunduğunu açıkladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile kurduğu koalisyonun Yemen'deki Husilere karşı 2015'te başlattığı askeri operasyonlardan bir başarı elde edemedi. Yemen’de Suudi Arabistan ve BAE’yi karşı karşıya getiren bir kriz olmuştu. Suudi Arabistan Kralı Selman, BAE destekli güçlerin Aden’deki eylemlerinin “kabul edilemez” olduğunu belirtmişti.

Haber Merkezi 13 Ağustos 2019, 10:38 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019, 10:56 IHA