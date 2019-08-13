Dünya Suudi Arabistan ile BAE Yemeni görüştü
ORTADOĞU

Suudi Arabistan ile BAE Yemen'i görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya geldi. Yemen'deki artan tansiyon iki ülkenin gündeminde yer aldı. Zayed, Suudi Arabistan ile BAE arasında güçlü bağların olduğunu, sağlam temellere dayanan ortak değerler ve politikalar olduğu müddetçe devam edeceğini belirtti. Zayed, BAE ile Suudi Arabistan’ın Yemen’deki taraflara Yemen halkının çıkarları için diyaloga öncelik vermelerine dair çağrıda bulunduğunu açıkladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile kurduğu koalisyonun Yemen'deki Husilere karşı 2015'te başlattığı askeri operasyonlardan bir başarı elde edemedi. Yemen’de Suudi Arabistan ve BAE’yi karşı karşıya getiren bir kriz olmuştu. Suudi Arabistan Kralı Selman, BAE destekli güçlerin Aden’deki eylemlerinin “kabul edilemez” olduğunu belirtmişti.

Haber Merkezi IHA
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz.
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya gelerek Yemen’i görüştü.

  • Zayed görüşmede, BAE ile Suudi Arabistan’ın arasındaki bağların güçlü olduğunu, sağlam temellere dayanan ortak değerler ve politikalar olduğu müddetçe devam edeceğini söyledi. Zayed, BAE ile Suudi Arabistan’ın Yemen’deki taraflara Yemen halkının çıkarları için diyaloga öncelik vermelerine dair çağrıda bulunduğunu kaydetti.

Yemenliler arasındaki farklılıkları çözmenin tek yolunun diyalog olduğunun altını çizen Zayed, Yemenli taraflara bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini ve fikir birliğine ulaşmaları için görüşmelerde bulunmaları gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da katıldığı toplantı, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’nin (STC), Yemen’in geçici başkenti Aden’de, Yemen hükumetini destekleyen gruplarla çatışması üzerine düzenlendi. Geçtiğimiz gün, Yemen Devlet Başkanı Mansur Hadi ile Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü.

BAE: Yemen’den çekilmiyoruz birliklerimiz yeniden konumlanıyor
DÜNYA
BAE: Yemen’den çekilmiyoruz birliklerimiz yeniden konumlanıyor

BAE'nin Yemen stratejisi: Onurlu bir şekilde çıkmak
DÜNYA
BAE'nin Yemen stratejisi: Onurlu bir şekilde çıkmak
Başakşehir veda etti

Başakşehir veda etti

​Temsilcimiz, Yunanistan deplasmanından istediğini alamadı.
Dönüş başladı

Dönüş başladı

​Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi.
Sevkiyat sürüyor

Sevkiyat sürüyor

​Güvenli bölge için Akçakale'ye konuşlandırılacak.
ABD'den <br>Çin'e yeşil ışık

ABD'den
Çin'e yeşil ışık

​ABD, ek vergiyi erteleme kararı aldı.
5 saatte kontrol<br> altına alındı

5 saatte kontrol
altına alındı

​50 hektar alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Kritik fonksiyonların<br>tesisi sağlandı

Kritik fonksiyonların
tesisi sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'ortak harekat merkezi' açıklaması.

Listeden iki<br>terörist daha eksildi

Listeden iki
terörist daha eksildi

Teröristlerin isimleri ve kategorileri belli oldu.
İki gün kavuracak<br>sonrası sağanak

İki gün kavuracak
sonrası sağanak

​Meteoroloji'den kalp hastaları ve yaşlılara uyarı.
MİLKAR devrede

MİLKAR devrede

​Yıl sonuna kadar 4 sistem daha teslim edilecek.
'Evlatlıksın' lafı<br>cinnet geçirtti

'Evlatlıksın' lafı
cinnet geçirtti

​Annesi bildiği yengesini silahla öldürdü.
Irkçı saldırıya uğradılar

Irkçı saldırıya uğradılar

​Türkçe konuştukları için saldırıya maruz kaldılar.
Denize girmek yasak

Denize girmek yasak

​Üç ilçede denize girişlere izin verilmiyor.
Aden Körfezi'ne asker gönderiyor

Aden Körfezi'ne asker gönderiyor

​ABD, Hürmüz Boğazı'nı güvence adı altında koalisyon kuruyor.
1 yıl sonra<br>şehit sayıldı

1 yıl sonra
şehit sayıldı

​Kalp krizinden ölen polisle ilgili yeni karar.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Bakanlık, operasyonda öldürülen terörist sayısını açıkladı.
Mezarlarını kazıyorlar

Mezarlarını kazıyorlar

Teröristlerin kazdığı tünel ve siperler görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.