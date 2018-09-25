Suudi Arabistan İran'ın 'Ahvaz' suçlamasını reddetti

Suudi Arabistan, İran'ın, Ahvaz kentindeki silahlı saldırıya dair kendilerine yönelttiği suçlamaları reddetti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın, Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'ın diğer ülkelerin iç işlerine karışmama siyasetinin açık olduğu, kendisinin iç işlerine karışılmasını da tamamen reddettiği ve buna karşılık müdahale edenin İran rejiminin kendisi olduğu belirtildi.

İran rejiminin, az bir süre önce Suudi Arabistan'ı, ekonomisinin çöküşüne neden olmakla suçladığı aktarılan haberde, şu ifadelere yer verildi:

"İran rejimine yeni bir yöntem bulmasını ve halkının refahı ile istikrarı için çalışan sorumlu bir devlet gibi davranmasını, iyi komşuluk ilkesiyle muamelede bulunmasını, uluslararası hukuk ve normlara saygı göstermesini ve diğer ülkelerin işlerine müdahale etmemesini öneriyoruz."

Saldırıda 25 kişi ölmüş 69 kişi yaralanmıştı

Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde cumartesi günü İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik saldırıda 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

OYNAT 01:22 İran'da askeri geçit sırasında dehşet anları İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İran yönetimi, saldırılardan Suudi Arabistan ve ABD'yi suçladı.



İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi saldırının ardından yaptığı açıklamada, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı Ahvaz'daki silahlı saldırıdan sorumlu tutarak, bu eylemlerin cevapsız kalmayacağını söylemişti.