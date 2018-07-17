Dünya Suudi Arabistan İspanyadan 5 savaş gemisi alacak
ORTADOĞU

​Suudi Arabistan İspanya'dan 5 savaş gemisi alacak

Suudi Arabistan İspanya'dan 5 savaş gemisi alacak

Suudi Arabistan, İspanyol Navantia şirketinden satın alacağı 5 savaş gemisi için sözleşme imzaladı. 1.8 milyar avro değerindeki sözleşme İspanya tarihinin en büyük ihracatı olacak. Yetkililer teslimatların 2020'de tamamlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avante 2200 korveti
Avante 2200 korveti

İspanya'ya ait Navantia şirketi Suudi Arabistan ile 1.8 milyar euro değerindeki 5 savaş gemisi için sözleşme imzaladı.

Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman'ın İspanya ziyaretinde 5 Avante 2200 tipi savaş gemisinin satın alınmasını içeren bir mutabakat beyannamesinin imzalanmıştı.

Suudi donanmasını da eğitecekler

Savaş gemilerinin inşasının Cadiz kentinde yapılacağı, aynı zamanda anlaşmanın Suudi donanmasının eğitilmesini de içerdiği belirtildi.

İnsan hakları kuruluşları ise Madrid’den, Yemen’e yönelik saldırıda kullanılabilecek savaş gemilerinin satılmamasını talep ediyor.

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