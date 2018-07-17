​Suudi Arabistan İspanya'dan 5 savaş gemisi alacak

İspanya'ya ait Navantia şirketi Suudi Arabistan ile 1.8 milyar euro değerindeki 5 savaş gemisi için sözleşme imzaladı.
Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman'ın İspanya ziyaretinde 5 Avante 2200 tipi savaş gemisinin satın alınmasını içeren bir mutabakat beyannamesinin imzalanmıştı.
Suudi donanmasını da eğitecekler
Savaş gemilerinin inşasının Cadiz kentinde yapılacağı, aynı zamanda anlaşmanın Suudi donanmasının eğitilmesini de içerdiği belirtildi.
İnsan hakları kuruluşları ise Madrid’den, Yemen’e yönelik saldırıda kullanılabilecek savaş gemilerinin satılmamasını talep ediyor.