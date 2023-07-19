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Suudi Arabistan kabinesinde Erdoğan gündemi

Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplanan Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile imzalanan anlaşmalardan övgüyle söz etti.

09:59 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman.

Suudi Arabistan
resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde'deki Selam Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık etti.

Oturumun başında Veliaht Prens Bin Selman, Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Anlaşmalardan övgüyle söz edildi

Bakanlar Kurulu'nda, "söz konusu görüşmelerin sonucunda, Suudi Arabistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda bir dizi anlaşmanın imzalanmasına tanık olunduğu" kaydedildi. Toplantıda, Suudi-Türk Yatırım Forumu'nda çeşitli alanlarda 9 mutabakat zaptı imzalanmasından övgüyle söz edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında, doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşmalar imzalanmıştı.

İHA satın alınması için iki sözleşme imzalandı

Öte yandan, Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, iki ülke arasında savunma işbirliğine yönelik bir yürütme planına ek olarak, Türk insansız hava araçlarının satın alınması için iki sözleşme imzalandığını duyurdu.



#Suudi Arabistan
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#kabine
#Türkiye
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