Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı

Pakistan’da 4 fabrika alev alev yandı

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Landhi bölgesinde çıkan yangında 4 fabrika alevlere teslim oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan yangın akşam saatlerine kadar devam etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Yetkililer, karton, plastik ve tekstil üretimi yapan 4 fabrikanın yangından etkilendiğini aktarırken, tüm çalışanların ise tahliye edildiğini açıkladı. İtfaiye ekipleri, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını ifade ederken, fabrikalarda büyük maddi hasarın oluştuğunu dile getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.