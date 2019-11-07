Dünya Twitterdan yeni skandal Eski çalışanları Suudi Arabistan adına casusluk yapmış
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'a Twitter'dan bilgi transferi

Twitter'dan yeni skandal: Eski çalışanları Suudi Arabistan adına casusluk yapmış

Twitter'ın eski iki çalışanının Suudi Arabistan adına casusluk yaptığı ortaya çıktı. Ahmad Abouammo ve Ali Alzabarah'ın Suudi kraliyet ailesi adına çalışan Ahmed Almutairi aracılığıyla ülkeye kullanıcı bilgilerini sızdırdığı öğrenildi. Kullanıcı bilgileri arasında Suudi yönetimine muhalif kişilerin olduğunu biliniyor.

Haber Merkezi Diğer
Twitter sık sık skandallarla gündeme geliyor.
Twitter sık sık skandallarla gündeme geliyor.

Sosyal medya platformu Twitter'ın iki eski çalışanı, aralarında Suudi Arabistan'a para karşılığı bilgi sızdırmakla suçlanıyor. Eski çalışanların muhalifler başta olmak üzere bazı kullanıcı bilgilerini Riyad'a aktardığı biliniyor.

Eski Twitter çalışanları Ahmad Abouammo ve Ali Alzabarah dava dosyasında yabancı bir ülke adına çalıştıklarını beyan etmeden casusluk faaliyeti yürütmekle suçlanıyorlar.

Riyad'a bilgi transferi

O zamanlar Suudi Kraliyet ailesi adına çalıştığı belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Almutairi, söz konusu iki eski Twitter çalışanı ve Riyad arasında aracılık yapmakla itham ediliyor.

Çarşamba günü Seattle şehrinde mahkemeye çıkarılan Ahmad Abouammo'nun "kaçma şüphesi" nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cuma günü davanın görülmesine devam edilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer iki kişinin Suudi Arabistan'da olduğunu açıkladı.Abouammo, belge usulsüzlüğü ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan beyanda bulunmakla da suçlanıyor.Abouammo'nun Twitter'daki işinden 2015'te ayrıldığı belirtiliyor.

Kullanıcı verilerini aktarmış

Twitter'da mühendis olarak görev yapmış olan Alzabarah da, 2015 yılında Suudi yetkililer adına 6 bin kullanıcının kişisel verilerine erişmekle suçlanıyor.

Soruşturmayı yürütenler, yöneticilerinin durumu farketmesiyle önce idari izne çıkarıldığını, ardından eşi ve kızıyla Suudi Arabistan'a kaçtığını kaydediyor.

ABD'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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