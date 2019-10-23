Suudi Arabistan'da 2 bakan görevden alındı Suudi Arabistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Kraliyet kararıyla görevden alındı. Dışişleri Bakanlığına Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud getirilirken, Ulaştırma Bakanlığı görevine de Salih bin Nasır el-Casir atandı. Öte yandan bakanların neden görevinden alındığına dair açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi 23 Ekim 2019, 22:28 Son Güncelleme: 23 Ekim 2019, 22:33 AA