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Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı gevşetiliyor: Turistik bölgelerde alkole izin verecek

Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı gevşetiliyor: Turistik bölgelerde alkole izin verecek

11:1924/05/2025, Cumartesi
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Suudi Arabistan, 2026’dan itibaren 600 turistik mekanlarda alkole sınırlı bir şekilde izin vermek için hazırlıklara başladı. Bu adım, 2030 Dünya Fuarı ve 2034 FIFA Dünya Kupası öncesi turizmi canlandırma hamlesi olarak yorumlanıyor.

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın öncülüğünde son yıllarda hayata geçirdiği reformlarla geleneksel yapısını dönüştürmeye devam ediyor.


Krallık, ekonomisini çeşitlendirme ve turizmi küresel ölçekte canlandırma hedefi doğrultusunda dikkat çeken kararlar alıyor.


Giyim kurallarının esnetildiği etkinlikler, kutsal mekanlarda konserler derken Suudi yönetimi, batılı tarza kaymaya başladı.


Turist çekmeyi önceleyen bir hedef doğrultusunda ilerleyen Krallık, şimdi de 73 yıllık alkol yasağını gevşetme kararı aldı.


600 TURİSTİK MEKANDA ALKOL SATIŞINA İZİN

Suudi Arabistan, uzun yıllardır süren alkol yasağını kısmen gevşeterek 2026’dan itibaren yaklaşık 600 turistik mekanda alkollü içki satışı ve tüketimine izin verecek.


Bu adım, Krallık’ın ekonomi çeşitlendirme ve turizm sektörünü geliştirme hedefleri doğrultusunda atılan önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.


BEŞ YILDIZLI OTELLER, TATİL KÖYLERİ VE TURİZM BÖLGELERİNDE GEÇERLİ

Yapılan düzenlemeye göre, şarap, bira ve cider gibi düşük alkollü içeceklerin satışına izin verilecek ancak yüksek alkollü içkiler ve ruhsat dışı satışlar yasak kapsamında kalmaya devam edecek.


Sadece belirli alanlarda, beş yıldızlı oteller, lüks tatil köyleri, yabancı misyonlar ile Neom, Sindalah ve Kızıldeniz gibi özel turizm bölgelerinde alkol sunulabilecek. Ayrıca, yabancıların yaşadığı konut siteleri ve uluslararası etkinlikler de bu kapsamda olacak.


MARKETLERDE SATIŞ YASAĞI SÜRECEK

Bu uygulama, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki benzer modellerden esinlenerek hazırlanırken, Suudi yönetimi hem ekonomik kalkınmayı hem de kültürel hassasiyetleri dengede tutmayı amaçlıyor. Milliyet'in haberine göre, alkol satışları açık kamusal alanlarda, evlerde veya perakende satış noktalarında yasak olmaya devam edecek.




DÜNYA KUPASI BU DEĞİŞİMDE BÜYÜK ETKEN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar, Suudi Arabistan’ın bu değişikliğinin özellikle 2030 Dünya Fuarı ve 2034 FIFA Dünya Kupası gibi büyük uluslararası organizasyonlar öncesinde gerçekleşmesinin stratejik önem taşıdığını vurguluyor.


Krallık, bu sayede küresel turist çekme kapasitesini artırmayı, yabancı yatırımları teşvik etmeyi ve turizmden elde edilen geliri çeşitlendirmeyi hedefliyor.




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