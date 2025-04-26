Iğdır'da 22 şişe sahte alkol ve 13 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde sahte-kaçak alkol satışına yönelik denetim yaptı. 2 iş yerinde yapılan denetimlerde 22 şişe sahte alkol ve 13 şişe kaçak alkol ele geçirildi. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 2 şahsa adli işlem yapıldı.