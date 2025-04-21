Yine sahte alkol faciası: Yaşlı adam komalık oldu

Bursa'da saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Fatih Mahallesi Kudret Sokak'ta bulunan bir evde, Enver A. (61) iddiaya göre dün dışarıda sahte alkol içti. Alkol içip evine giden adam fenalaşarak yatağına yattı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan şahıs olaydan yaklaşık 20 saat sonra görme kaybı yaşadı ve ailesinden kendisini hastaneye götürmesini istedi.