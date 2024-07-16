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26 ilde sahte alkol operasyonu

26 ilde son 1 hafta içinde kaçak/sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı.

Seren Som
09:26 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi.
3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak’ta Kaçak/Sahte İçki Üreten şahıslara yönelik “ÇENGEL-7” operasyonları gerçekleştirildi.


26 ilde son 1 hafta içinde kaçak/sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi.


Kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı.








#Operasyon
#Sahte Alkol
#Çengel 7 Operasyonu
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