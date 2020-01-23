Suudi Arabistan'da bir Hint hemşirede koronavirüs tespit edildi

Çin'de 17 kişinin ölümüne neden olan ve yaklaşık 600 kişiye bulaşan koronavirüsü vakası Singapur'da da görüldü.
Singapur Sağlık Bakanlığı şehirde bulunan, 66 yaşındaki Çin vatandaşı bir erkeğin virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Vietnam da duyurdu
Vietnam Sağlık bakanlığı, ülkede bulunan 2 Çin vatandaşında koronavirüsü tespit edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan'da Hindistanlı hemşirede virüs görüldü
Suudi Arabistan'daki bir Hindistanlı hemşirede virüs görüldü. Hemşire tedaviye alındı. Yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu geçtiği belirtildi.