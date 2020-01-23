Dünya Suudi Arabistanda bir Hint hemşirede koronavirüs tespit edildi
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'da bir Hint hemşirede koronavirüs tespit edildi

Suudi Arabistan'da bir Hint hemşirede koronavirüs tespit edildi

Aralık ayının başında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü, gelen son dakika bilgisine göre Singapur ve Vietnam aralarında olmak üzere birçok ülkeye sıçramaya başladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin'de 17 kişinin ölümüne neden olan ve yaklaşık 600 kişiye bulaşan koronavirüsü vakası Singapur'da da görüldü.

Singapur Sağlık Bakanlığı şehirde bulunan, 66 yaşındaki Çin vatandaşı bir erkeğin virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Korkutan virüs THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda çıkmadı
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Vietnam da duyurdu

Vietnam Sağlık bakanlığı, ülkede bulunan 2 Çin vatandaşında koronavirüsü tespit edildiğini duyurdu.

Çin'den gizemli virüs yayılıyor: Türkiye biyolojik savunma ekipmanlarını geliştirmeli
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Çin'den gizemli virüs yayılıyor: Türkiye biyolojik savunma ekipmanlarını geliştirmeli

Suudi Arabistan'da Hindistanlı hemşirede virüs görüldü

Suudi Arabistan'daki bir Hindistanlı hemşirede virüs görüldü. Hemşire tedaviye alındı. Yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu geçtiği belirtildi.

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