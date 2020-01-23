Suudi Arabistan'da bir Hint hemşirede koronavirüs tespit edildi Suudi Arabistan'da bir Hint hemşirede koronavirüs tespit edildi Aralık ayının başında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü, gelen son dakika bilgisine göre Singapur ve Vietnam aralarında olmak üzere birçok ülkeye sıçramaya başladı.

Haber Merkezi 23 Ocak 2020, 17:25 Son Güncelleme: 23 Ocak 2020, 17:40 AA