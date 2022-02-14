Suudi Arabistan’da devlet sırrını ifşaya 20 yıl hapis

Suudi Arabistan'da, devlet sırlarını ifşa edenlere 20 yıla varan hapis cezası ile yaklaşık bir milyon riyal (yaklaşık 266 bin dolar) para cezası getirildi.

Suudi Arabistan Cumhuriyet Savcılığının resmi Twitter hesabında, "Gizli belge ve bilgilerin ifşa edilmesine yönelik ceza sistemi" başlığıyla açıklama yayımlandı.

Açıklamada, devlet kurumlarından gizli belgelerin alınması, tahrif edilmesi, herhangi bir şekilde ifşa edilmesi veya muhafazası için belirlenen yerden başka bir yerde saklanmasının yasak olduğu teyit edildi.

BİR MİLYON RİYAL PARA CEZASI

Gizli belgeleri ifşa eden, yayımlayan, gizli belge ya da bilgileri elde etmek maksadıyla izinsiz bir yere girmeye çalışan veya girenlere 20 yıla varan hapis cezası ayrıca, bir milyon riyale kadar para cezası verileceği belirtildi.

REKLAM

Açıklamada ayrıca, "devletin askeri, siyasi, diplomatik, ekonomik veya sosyal konumuna zarar vermek amacıyla devletin güvenliği veya herhangi bir kamu yararıyla ilgili olduğunu bilerek gizli belgeleri kasıtlı imha eden veya kötüye kullanan kişilerin de aynı kapsamda değerlendirileceği" kaydedildi.

FOTOĞRAF 12 İngiltere'de tarihi bir keşif yapıldı. Çocukların aileleri tarafından duygusal anlamları olan nesneler ile birlikte gömüldüğü eski bir mezarlık alanının keşfi, British Museum tarafından bir yüzyıldan fazla bir süredir ülkedeki tarih öncesi sanatın 'en önemli' keşfi olarak nitelendirildi. Söz konusu mezar, İngiltere’nin Doğu Yorkshire bölgesinde yer alan ve Stonhenge’a 380 km uzaklıkta bulunan Burton Agnes kentinde 2015 yılında ortaya çıkarılmıştı. 5 bin yıllık mezarda ayrıca, oyulmuş bir taş davul, bir tebeşir topu ve cilalı bir kemik iğne de bulundu. Bununla birlikte, işlevsel bir müzik aletinden çok bir heykel ya da tılsım olarak üretilmiş gibi görünen davul, Stonehenge'in henüz yeni inşa edilmeye başlandığı bir döneme ait bilinen dört eşyadan biri olma özelliğine sahip.<br><br> British Museum'daki 'Stonehenge Dünyası' sergisinin küratörü Neil Wilkin, bunun son 150 yılda İngiltere'de bulunan 'en önemli' tarih öncesi sanat eseri olduğunu belirterek, “Burton Agnes mezarlığının keşfi son derece heyecan verici. Ortaya çıkarılan davulun temsil ettiği duygular güçlü ve zamansız, Stonehenge'in zamanını aşan ve 5 bin yılı aşkın bir süredir dinmeyen bir trajedi ve umutsuzluk anını yansıtıyor” diye konuştu. Ortaya çıkarılan davulun temsil ettiği duygular güçlü ve zamansız, Stonehenge'in zamanını aşan ve 5 bin yılı aşkın bir süredir dinmeyen bir trajedi ve umutsuzluk anını yansıtıyor” diye konuştu. Diğer taraftan, Wilkin çocuklarının insan kurban edilmesi geleneği nedeniyle ölmüş olmalarının mümkün olduğunu ancak definlerin doğası nedeniyle bunun pek olası olmadığını söyledi. Wilkin şunları söyledi: “Arkeologlar, içinde çocukların bulunduğu bir avuç mezar dışında, İngiliz tarihinde bu döneme ait çok az mezar buldular. Bu nedenle yetişkinler o dönemde öldüklerinde yakıldığına inanıyoruz. Ancak bu nesneler, neredeyse savunmasız küçük çocukları koruyorlar gibi. Onlarda büyülü bir şeyler var. Kim bilir bu ailenin başına neler geldi?” Ayrıca tebeşirden oyulmuş 5 bin yıllık davulun, British Museum'da ilk kez 17 Şubat'tan itibaren “The World of Stonehenge” sergisinde halka açık bir şekilde gösterileceği belirtildi. Müze, davulla ilgili kapsamlı araştırmaların, bunun İngiltere’de şimdiye kadar bulunan en önemli antik nesnelerden biri olduğunu doğruladığını açıkladı. Wilkin, \"Bu gerçekten dikkate değer bir keşif ve son 100 yılda İngiltere’de bulunan en önemli tarih öncesi sanat eseridir.\" dedi. Öte yandan, müze, davulun stilinin Stonehenge ve ilgili yerlerden gelen nesnelerin stilini yansıttığın aktardı. El ele tutuşarak ya da dokunarak birbirine yakın gömülen üç çocuğun mezarının yanında bulunan davulun, en büyük çocuğun başının hemen üstüne yerleştirildiği bildirdi. İngiltere'de Stonehenge döneminde yaşayan çocukların mezarı bulundu İngiltere'de Stonehenge'in 380 km güneyinde yer alan Agnes Burton kentinde üç çocuğun gömüldüğü bir mezar bulundu. Çocukların mezarlarının yanında ayrıca, davul ve iğne gibi çeşitli sembolik eşyalar keşfedildi. British Museum, keşfi İngiltere'de son yüzyılda yapılan en büyük tarihi keşif olarak duyurdu. Araştırmacılar, 5 bin yıldan daha eski mezarın, Stonehenge dönemindeki yaşama dair bilinmeyenleri ortaya çıkardığını açıkladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 15 Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konser çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazeteciler Ortaç'a son günlerde artan miras kavgalarını hatırlatınca ünlü şarkıcı vasiyeti hakkında konuştu. 'KAYITLARA GEÇSİN'<br><br>Vasiyetini henüz yazmadığını ancak avukatlarına sözlü olarak beyan ettiğini belirten Ortaç şöyle konuştu: '40 MİLYON TL DEĞERİNDE EVİM VAR'<br><br>\"Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. 'ÇALIŞANLARIMA BIRAKACAĞIM'<br><br>Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum.\" ŞEHİT AİLELERİNİ DE UNUTMADI<br><br>Serdar Ortaç, \" Bir bölümünü Mehmetçik Vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum.\" dedi. BORÇLARINI KAPADI<br><br>Bir dönem borçları yüzünden sıkıntılı günler geçiren Serdar Ortaç bankaya 10 milyon TL ödemesi olduğunu söylemişti. Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a ise 600 bin TL nafaka borcu bulunuyordu. Serdar Ortaç 2022'nin başında temize çıktığını açıkladı. Serdar Ortaç 'kayıtlara geçsin' diyerek vasiyetini kimlere bırakacağını açıkladı Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konser sonrası basın mensuplarının 'Vasiyetiniz var mı' sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, '40 milyon TL değerinde bir evi olduğunu' söyleyerek, hisseli şekilde kimlere dağıtılacağını açıkladı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 8 Kazım Karabekir Mahallesinde 20 yıldır çiçekçilik yapan Fatih Mehmet Uğurlukoç, farklılık olsun diye manavdan aldığı biber, salatalık ve patlıcandan buket yaparak iş yerinin vitrine koydu. İş yerine Sevgililer Günü için çiçek yaptırmaya gelen bazı müşteriler ise vitrinde biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buketi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. “İşler geçtiğimiz yıla göre az”<br>Çiçekçi Fatih Mehmet Uğurlukoç, her zaman olduğu gibi hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, “Özel günler biz çiçekçiler için yoğun günlerdir. O günlerde biz hep hazırlığımızı yaparız. Şuanda da tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl müşteri bakımından henüz istediğimiz gibi gitmiyor. Ancak mesai bitiminden sonra biraz hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah da iyi olur “dedi. Biber, salatalık ve patlıcandan buket yapma sürecini anlatan Uğurlukoç, \"Sadece dikkat çekmek ve farklılık olsun diye böyle bir şey yaptık. Şu an için hazırlamış olduğum bukette 3-4 kilo civarında bir sebze var. Ortalama ise bana maliyeti 150 liraya vardı. Hemen hemen neredeyse fiyatı bir buket çiçek fiyatına yaklaştı. Bazı vatandaşlar göründe şaşırıyor ve fotoğraf çekiniyor\" diye konuştu. Çiçekçiye çiçek almaya gelen ve vitrindeki biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buketi gören İsmail Bayrak ise, \"Hiç iç açıcı bulmadım. Biraz önce 4 tane bibere 15 lira para verdim. Onun için çok dikkatimi çekti\" şeklinde konuştu. Bu da biber salatalık ve patlıcandan oluşan buket Karaman'da bir çiçekçi esnafının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farklılık olsun diye biber, salatalık ve patlıcandan yaptığı buketi görenleri şaşırtıyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



