Suudi Arabistan'da terör hücresine operasyon

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Devlet Güvenlik Başkanlığı, Katif'e bağlı Tarut kasabasında, ülkedeki önemli noktalarda terör eylemleri düzenleme hazırlığı içinde olan yeni kurulmuş bir terör hücresine yönelik operasyon düzenlendiğini ve 8 kişiden oluşan hücrenin çökertildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalının daha önce verdiği haberde, Tarut kasabasında düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince "terör olaylarıyla bağlantılı oldukları" gerekçesiyle aranan bazı kişilerin öldürüldüğü açıklanmış ancak sayı verilmemişti.