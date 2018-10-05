Suudi Arabistan'ın 'ılımlı İslam' klibine tepki yağıyor!

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman'ın, 'ılımlı İslam' çıkışı sonrası ülkede dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor. Prens'in başlattığı '2030 reformları' adı altında gerçekleştirilen faaliyetler tepkiye yol açıyor. Bu reformlar arasında en çok dikkati çekenlerden birisi de kadınlar üzerinden yapılan bir reklam oldu.

Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 88'inci yılında yayınlanan bir klipte ilk defa İngilizce bir şarkı seslendirildi. Şarkıyı seslendiren ve klipte oynayan kadın Waad Muhammed'in ise başörtülü olmaması dikkati çekti. Waad Muhammed, klipte Suudi Arabistan'ın 'Tevhid' yazan yeşil bayrağı önünde dans ediyor. 'Şeriat'le yönetilen Suudi Arabistan'da şarkının klibinde oynayan genç kadının dans etmesi ve kullanılan kamera açıları da dikkati çekti.

2030 vizyonuna vurgu yapılan şarkıda şu ifadeler yer alıyor:

"Bu şovu dünya görmeli. Nereye gidersem gideyim, hiçbirisi evim (Suudi Arabistan) gibi değil. Suudi Arabistan kadar güzeli yok, sen de biliyorsun"

نُهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظهم الله بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة 🇸🇦#شكراً_خادم_الحرمين pic.twitter.com/syC8gOucYI — وعد محمد (@wadjda) 23 Eylül 2018