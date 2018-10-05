Dünya Suudi Arabistanın ılımlı İslam klibine tepki yağıyor
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'ın 'ılımlı İslam' klibine tepki yağıyor!

Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 88'inci yılı dolayısıyla bir klip yayınlandı. '2030' ismiyle yayınlanan şarkının klibindeki kadın şarkıcının dans etmesi Prens Selman'ın 'ılımlı İslam' çıkışı sonrası ülkede yaşanan değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 88'inci yılında yayınlanan klipte Waad Muhammed isimli şarkıcı kadın rol aldı.
Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 88'inci yılında yayınlanan klipte Waad Muhammed isimli şarkıcı kadın rol aldı.

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman'ın, 'ılımlı İslam' çıkışı sonrası ülkede dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor. Prens'in başlattığı '2030 reformları' adı altında gerçekleştirilen faaliyetler tepkiye yol açıyor. Bu reformlar arasında en çok dikkati çekenlerden birisi de kadınlar üzerinden yapılan bir reklam oldu.

Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 88'inci yılında yayınlanan bir klipte ilk defa İngilizce bir şarkı seslendirildi. Şarkıyı seslendiren ve klipte oynayan kadın Waad Muhammed'in ise başörtülü olmaması dikkati çekti. Waad Muhammed, klipte Suudi Arabistan'ın 'Tevhid' yazan yeşil bayrağı önünde dans ediyor. 'Şeriat'le yönetilen Suudi Arabistan'da şarkının klibinde oynayan genç kadının dans etmesi ve kullanılan kamera açıları da dikkati çekti.

2030 vizyonuna vurgu yapılan şarkıda şu ifadeler yer alıyor:

"Bu şovu dünya görmeli. Nereye gidersem gideyim, hiçbirisi evim (Suudi Arabistan) gibi değil. Suudi Arabistan kadar güzeli yok, sen de biliyorsun"

Waad Muhammed isimli Suudi Arabistanlı kadın, 2030 klibinde rol aldı.

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