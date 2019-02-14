Dünya Suudi Arabistandan ABye Kararı kınıyoruz
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Suudi Arabistan'dan AB'ye : Kararı kınıyoruz

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği'nin (AB) kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alması karşısında üzüntü duyduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan, Avrupa Parlamentosu üyelerini, ülkenin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında sarf ettiği uluslararası, bölgesel ve yerel düzeydeki girişimlerle birlikte devam eden çabalarını müşahede etmek için davette bulundu.
Suudi Arabistan, Avrupa Parlamentosu üyelerini, ülkenin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında sarf ettiği uluslararası, bölgesel ve yerel düzeydeki girişimlerle birlikte devam eden çabalarını müşahede etmek için davette bulundu.

Suudi Arabistan'ın resmi haber sitesi SPA'da yer alan habere göre, Riyad yönetimi, AB'nin söz konusu kararının ardından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin pek çok yasa ve prosedürü, bu tür suçlarla ilgili riskleri azaltmak adına onaylamış olmasına rağmen AB'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alması karşısında üzüntü duyduğunu savundu.

  • Riyad yönetimi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı kapsamında gösterilen küresel çalışmalara güçlü bağlılığını yineleyerek, bu konuda uluslararası düzeyde ortakları ve müttefikleriyle iş birliği yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'le mücadele eden uluslararası koalisyonun temel ortağı olan Suudi Arabistan'ın, ABD ve İtalya ile birlikte teröre finans sağlanmasıyla mücadele eden gruba liderlik ettiği hatırlatılarak, Riyad yönetiminin, geçtiğimiz yıllarda, kara para aklama, terörizmin finansmanıyla mücadele ve bunlarla ilgili risklerin azaltılmasını amaçlayan bir dizi yasayla birlikte prosedürü onayladığı ve uyguladığına dikkati çekildi.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF) Eylül 2018 raporunda Suudi Arabistan'ın grubun tavsiyelerine olan bağlılığına yönelik memnuniyetine işaret edildi.

AB Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı
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AB Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı

Maliye Bakanından ziyaret daveti

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ise kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele konularındaki bağlılığının ülkesinin stratejik öncelikleri arasında olduğunu aktararak, bu hedefe ulaşmak için düzenleyici ve yasal çerçeveyi geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

AB'nin söz konusu kararının uygulamadan önce Avrupa Parlamentosu'nun oylama aşamasından geçeceğine dikkati çeken Cedan, Avrupa Komisyonu yetkililerini ve Avrupa Parlamentosu üyelerini, Suudi Arabistan'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında sarf ettiği uluslararası, bölgesel ve yerel düzeydeki girişimlerle birlikte devam eden çabalarını müşahede etmek için ülkesine davet etti.

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Cedan, ülkesinin Avrupa Komisyonu yetkilileriyle iletişim halinde olacağını kaydederek, uluslararası ve bölgesel düzeyde kara para aklama ve terörle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak için Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla yapıcı bir diyaloğu beklediğini ifade etti.

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Suudi Arabistan'ın kara listeye alınması

AB Komisyonu dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye aldığını duyurmuştu.

Söz konusu listede Suudi Arabistan'ın yanı sıra, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer alıyor.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.

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