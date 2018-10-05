Dünya Veliaht Prens Türkiye Başkonsolosluğu arayabilir
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Son dakika... Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Veliaht Prens: Türkiye Başkonsolosluğu arayabilir

Suudi Veliaht Prensi, İstanbul Başkonsolosluğu’na giren ve daha sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı’yla açıklama yaptı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Washington Post yazarı Kaşıkçı hakkındaki açıklamasında "Türkiye'nin İstanbul Başkonsolosluğunu aramasına izin vermeye hazırız" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı
Gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin Suudi Arabistan Veliaht Prensi tarafından açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan Velihat Prensi, "Türkiye'nin İstanbul başkonsolosluğumuzu aramasına izin vermeye hazırız." dedi.

Türk Arap Medya Derneği, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceki gün saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkmadığını ileri sürmüştü.

"Türk yetkililerle temas halindeyiz"

Başkonsolosluk, Kaşıkçı’nın kaybolması ilgili olarak Türk yetkililerle iletişim ve koordinasyon içinde olunduğunu belirtti ve açıklamada “Kaşıkçı’nın kayboluşuna dair detayların açıklığa kavuşturulması için kardeş Türk yetkililerle koordinasyon halindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

"Evlilik evrakları almaya gitti"

Konsolosluk binasının önünde bekleyen Kaşıkçı’nın nişanlısı H.A. “Kaşıkçı’yla birlikte geçen cuma günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittiklerini, konsoloslukta evraklar hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini” anlattı. Nişanlısı “Aynı akşam Londra’ya giden Kaşıkçı’nın daha sonra İstanbul’a döndüğünü ve bilgi almak için aradığı konsolosluktan ‘gelin, evraklar hazırlıyoruz’ diye bilgi verilmesi üzerine yeniden konsolosluğa gittiğini” belirtmişti.

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