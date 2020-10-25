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Dünya Suudi Arabistanın boykot çağrıları işe yaramadı Türkiyeden ithalat arttı
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'ın boykot çağrıları işe yaramadı: Türkiye'den ithalat arttı

Suudi Arabistan'da Türkiye'ye karşı boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı Ağustos ayında önceki aya göre artış gösterdi. Suudi İstatistik Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye'den yapılan ithalatın değeri Temmuz ayındaki 693,4 milyondan Ağustos ayında 833,6 milyon riyale (222,28 milyon dolar) yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan'da Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrıları yapılıyor.
Suudi Arabistan'da Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrıları yapılıyor.

Suudi iş adamları tarafından yapılan gayri resmi boykoy çağrıları karşılık bulmadı. Pazar günü açıklanan resmi verilere göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'de ithalatı Ağustos ayında önceki aya göre artış gösterdi.

Katar'daki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı
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Katar'daki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı

PAZARA YANSIMADI

Bir yılı aşkın süredir bazı Suudi Arabistan'dan Türk ürünlerine karşı boykot yönünde yapılan çağrılar pazara yansımadı.

Suudi İstatistik Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye'den yapılan ithalatın değeri Temmuz ayındaki 693,4 milyondan Ağustos ayında 833,6 milyon riyale (222,28 milyon dolar) yükseldi. Bu rakamlar Türkiye'yi Suudi Arabistan'a dokuzuncu en büyük ihracatçısı yaptı.

Suudi Arabistan'dan Türk şirketlerine yönelik boykot çağrısı
DÜNYA
Suudi Arabistan'dan Türk şirketlerine yönelik boykot çağrısı

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞMIŞTI

Suudi Arabistan'ın boykot çağrıları Arap halkları nezdinde de karşılık görmemiş, sosyal medyadan Türkiye'ye destek yağmıştı.

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiye'ye destek yağıyor
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Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiye'ye destek yağıyor
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