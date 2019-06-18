Dünya Suudi Arabistanın İhvan paylaşımı tepki çekti
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Suudi Arabistan'ın İhvan paylaşımı tepki çekti

Suudi Arabistan'ın İhvan paylaşımı tepki çekti

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehit olmasını görmezden gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Müslüman Kardeşleri eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İhvanı hedef alan paylaşımda bulundu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İhvanı hedef alan paylaşımda bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesine tepkisiz kalırken resmi sosyal medya hesabı üzerinden Muhammed Mursi'nin üyesi olduğu İhvan'ı hedef alan paylaşımda bulundu.

"İslam'ı temsil etmiyor ve toplumların istikrarına zarar veriyor" üst başlığı taşıyan ve bir kanlı elin resmedildiği paylaşımda, "Müslüman Kardeşler Örgütü terörün kaynağı" başlığı kullanıldı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki ilk özgür ve şeffaf seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı dönemin Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah es-Sisi'nin 2013 yazında gerçekleştirdiği kanlı askeri darbenin en önde gelen destekçileri arasında yer almıştı.

Körfez monarşilerinden Riyad ve Abu Dabi, Arap dünyasının en büyük nüfusa sahip ülkesindeki demokratik tecrübe ve bölgedeki Arap Baharı ülkelerinin önde gelen siyasi aktörü Müslüman Kardeşler'i tehdit algılayarak, darbeden sonra İhvan aleyhine yerel, bölgesel ve uluslararası sistematik kampanya başlatmıştı.

Sisi yönetimindeki Mısır, Müslüman Kardeşler'i 2014'te terör örgütü ilan ederken, özellikle ABD olmak üzere batı başkentlerinde karar alıcıların bu yönde adım atmaları için gösterdiği çabaya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de büyük katkılar sağlamıştı.

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