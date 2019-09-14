Dünya Saldırı sonrası Suudda petrol akışı durdu
ORTADOĞU

Suudi petrolüne ağır darbe

Saldırı sonrası Suud'da petrol akışı durdu

Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Aramco'nun iki büyük tesisine Husiler tarafından
silahlı insansız hava araçları ile düzenlenen saldırılar sonrası petrol üretimi ve ihracatı sekteye uğradı. Hedef alınan noktalardan biri olan Aramco'nun Abqaid'teki tesisinde günde yaklaşık 7 milyon varil ham petrol üretiliyor.

Haber Merkezi Reuters DHA
Saldırı sonrası çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyuruldu.
Saldırı sonrası çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyuruldu.

Husiler tarafından Suudi Arabistan, petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Dünyanın en büyük petrol işleme tesisinin de içerisinde bulunduğu Suudi devletine ait Aramco tesisine yapılan saldırılar sonucu petrol üretimi ve ihracatı kesintiye uğradığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin neredeyse yarısının bu tesisler üzerinden yapıldığı ve saldırılar sonucu üretimin büyük ölçüde olumsuz etkileneceği vurgulandı.

Reuters

Günde 7 milyon varil

Abqaid'teki tesiste kükürtlü ham petrol işlenip ham petrole dönüştürülüyor. Burada günde yaklaşık 7 milyon varil ham petrol üretiliyor.

Aramco bu tesisin dünyanın en büyük "ham petrol stabilizasyon tesisi" olduğunu belirtti.

Reuters

Yangınlar kontrol altına alındı

Suudi Arabistan, petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiğini, saldırı sonrası çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Abkayk bölgesinde bulunan petrol boru hattı ve petrol üretim tesislerine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamaların duyulduğu tesislerde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Reuters

Husi milisler üstlendi

Suudi Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Khalid bin Abdul Aziz Al-Falih, saldırıdan sonra ortaya çıkan hasarın boru hattında çalışmayı durdurduğunu, ancak kısa sürede tamir edilerek üretimin normale döndüğünü belirtti. Bakan ayrıca, saldırının sorumlusunun Yemen'de bulunan Husi milislerin olduğunu açıkladı.

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Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini duyurdu.

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