Suudi yönetimi "İhvan tehlikesi" konusunda uyarıda bulunmadıkları gerekçesiyle 100'ü aşkın imam ve hatibi açığa aldı

Suudi Arabistan'ın İhvan'a olan yaklaşımı Arap ve İslam dünyasında sert tepkilere neden oluyor.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı, "Müslüman Kardeşler (İhvan) tehlikesi" konusunda uyarıda bulunma talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle Mekke ve El-Kasım bölgelerinde 100'den fazla imam ve vaizi açığa aldı.

Suudi Arabistan merkezli el-Vatan gazetesinin Suudi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Mekke-i Mükerreme Bölgesi İslam İşleri Davet ve Rehberlik Genel İdaresi, 100'den fazla imam ve vaizin açığa alınması için İslam İşleri Bakanlığı'na resmi talepte bulundu.

Haberde, söz konusu cezai işlemin İslam İşleri Bakanı Abdullatif Al eş-Şeyh'in Suudi Arabistan'daki tüm imam hatiplere gönderdiği 13 Kasım Cuma günkü hutbede "İhvan'ın zararları konusunda" uyarıda bulunulması yönündeki talimatlara uymadıkları gerekçesi ile uygulandığı aktarıldı.

REKLAM

"Müsamaha gösterilmeyecek" vurgusu

Haberde kaynağın, "Bakanlığın, devletin bu gruba dair politikasını teyit niteliğindeki, ülkemizin anayasası olan Kur'an ve sünnetin yaklaşımı çerçevesindeki talimatlarına aykırı davrananlara müsamaha göstermeyeceği" şeklindeki sözlerine yer verildi.

El-Şeyh, 12 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili kardeşlerim, imamlar ve vaizler. Cuma hutbesinde hepinizin, Müslüman Kardeşler terör örgütüne yönelik uyarılarla ilgili olarak Kıdemli Alimler Konseyi'nin yayınladığı açıklamayı okumanızı ümid ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

إخواني أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة آمل منكم جميعاً يوم غد في خطبة الجمعة قراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الموقرة بشأن التحذير من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وحزبهم،وحذروا من هذه الجماعة المخالفة للكتاب والسنة وبينوا مخالفاتهم الشرعية. REKLAM November 12, 2020

İhvan'ı "terörist" olarak nitelediler

Suudi Arabistan'da yönetim yanlısı Kıdemli Alimler Konseyi'nden 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadesi kullanılmıştı.

Buna karşın İhvan da yaptığı yazılı açıklamada, Teşkilatın terörist değil bilakis bir ıslah ve davet hareketi olduğunu vurgulamıştı.

Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi'nin söz konusu açıklamasına Arap ve İslam dünyasından da sert tepkiler yükselmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da 2014 yılında İhvan'ı terör örgütleri listesine eklemişti.