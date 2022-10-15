Dünya Suudilerden Ukraynaya 400 milyon dolarlık yardım
ORTADOĞU

Suudilerden Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Riyad’ın Kiev’e 400 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı belirtildi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Bin Selman ve Zelenskiy telefonda görüştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Suudilerden Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım
Arşiv

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Riyad’ın Kiev’e 400 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Bin Selman ve Zelenskiy telefonda görüştü.

Veliaht Prens Bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Rusya’nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararın lehine oy kullanmasının, BM antlaşması ve uluslararası hukukta belirlenen ilkelere bağlılığı desteklemesinden kaynaklandığını belirtti. Devletlerin egemenliğine saygı, iyi komşuluk ilkeleri ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine vurgu yapan Bin Selman, ülkesinin gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunacak her şeyi desteklediğini ve arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olduklarını aktardı.

Ukrayna lideri Zelenskiy de görüşmede BM Genel Kurulu kararının lehine oy kullandıkları için teşekkürlerini iletti. Krize bir çözüm bulma amaçlı arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olması nedeniyle teşekkürlerini dile getiren Zelenskiy, ayrıca Bin Selman’ı Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek üzere atanması dolayısıyla tebrik etti.

Zelenskiy, Suudi Arabistan’ın Ukrayna halkına 400 milyon dolar tutarında ek insani yardım sağlama kararından dolayı Veliaht Prens’e teşekkür etti ve minnettarlığını dile getirdi.

Herkes kaçıyor: Ukrayna ve Rusya gerilimi zirvede
DÜNYA
Herkes kaçıyor: Ukrayna ve Rusya gerilimi zirvede

Biden’ın derdi Ukrayna değil seçim!
DÜNYA
Biden’ın derdi Ukrayna değil seçim!
KYK borçları nasıl silinecek?

KYK borçları nasıl silinecek?

​Milyonlarca genci ilgilendiriyor: İşte tüm detaylar.
Hatayda ürküten görüntü

Hatay'da ürküten görüntü

​İskenderun Körfezi açıklarında üç hortum birden oluştu.
Can kaybımız 41 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da.

Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı.

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​İçişleri Bakanı Soylu: 11 işçi yaralandı, 58 madenci kurtarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.