Süveyş Kanalı'nda bir gemi karaya oturdu

Amerikan Neoconlar’ı Çin’in İran ve Suud-i Arabistan’ı barıştırmasından çok derin bir acı hissettiler. Neoconlar’a göre Amerika’nın en tehlikeli düşmanının bir Amerikan müttefiki ile bir Amerikan düşmanı arasında arabuluculuk yapması Biden Yönetimi için ciddi bir darbeydi.Çin’in arabuluculuğuyla gerçekleşen İran-Suudi yakınlaşmasını ABD için bir “Süveyş Anı” olarak yorumlayan analistler de var. 1956’da Mısır CumhurbaşkanıCemal AbdünnâsırSüveyş Kanalı’nı millileştirdi. İngiltere, Fransa ve İsrail