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Dünya

Süveyş Kanalı'nda bir gemi karaya oturdu

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturduğu ve en az dört gemiyi beklemeye bıraktığı bildirildi.

09:24 . 25/05/2023 Perşembe
AA
Nakliye acentesi Leth Agency, bir geminin Süveyş Kanalı'nda karaya oturduğunu ve en az dört gemiyi beklemeye bıraktığını söyledi.

Nakliye acentesi Leth Agency, bir geminin Süveyş Kanalı'nda karaya oturduğunu ve en az dört gemiyi beklemeye bıraktığını söyledi.

Deniz trafiğini ve kanalları gözlemleyen Leth Agencies'e göre, Xin Hai Tong 23 adlı gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu.

Süveyş Kanalı Kurumu, 07.40 itibarıyla geminin yeniden hareket ettirildiğini söyledi.

Mısır merkezli “Kahire el-İhbariyye” televizyon kanalına bağlanarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi,
“Suudi Arabistan’dan gelen ve teknik bir arızadan dolayı karaya oturan yük gemisinin yeniden yüzdürülme çalışmaları başarıyla sonuçlandı”
dedi.

Rabi, yük gemisinin kurtarılmasının ardından deniz trafiğinin kısa bir süre içerisinde yeniden normale döneceğini söyledi.

Yük gemisinin karaya oturmasının teknik bir arızadan kaynaklandığını belirten Rabi, geminin bakımlarının yapılacağını kaydetti.

6 gün kilitlenmişti

İki yıl önce dünyanın en işlek su yollarından biri olan Süveyş Kanalı, dev bir konteyner gemisinin mahsur kalması nedeniyle yaklaşık bir hafta boyunca geçilemez duruma geldi.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given, kanalı altı gün boyunca kapattı.

Tayvanlı Evergreen Marine firması tarafından işletilen gemi, su yolunu kullanmaya çalışan yüzlerce geminin birikmesine neden oldu.

#Mısır
#Süveyş Kanalı
#gemi
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