Tahran-Vaşington hattında doğrudan temas: İsrail ile İran arasındaki savaş sekizinci gününe girdi

İsrail-İran savaşının sekizince gününe girildi.
Geçtiğimiz hafta başlayan İsrail ile İran arasındaki savaş sekizince gününe girdi. Gün içerisinde karşılıklı saldırılar düzenlenirken, akşam saatlerinde bir süre yaşanan sessizliğin ardından İsrail, İran'a yeni bir hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü iddia edildi. İşte savaşın sekizinci gününde yaşanan önemli gelişmeler.
Terör devleti İsrail, nükleer müzakereler devam ederken İran'a 200 uçakla hava saldırısı düzenledi.
Geçen hafta çarşamba gecesi düzenlenen saldırıya İran da füzelerle cevap verdi.
Karşılıklı çatışmaların devam ettiği bu sürece bugün Rusya da açıklamalarıyla katıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail yönetimine İran'daki nükleer tesislere saldırıyı derhal durdurma çağrısında bulunarak Rus uzmanların çalıştığı Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.
İran verdiği karşılıklarla bugün İsrail'in borsa binasını vurdu.
Savaşın sekizinci gününde yaşanan önemli olaylar ise şöyle gelişti:
İran'da patlama seslerinin duyulduğu ve hava savunma birimlerinin devreye girdiği bildirildi.
Hizbullah lideri Naim Kasım, "Tarafsız değiliz. İran'ın tarafında duracağız ve doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yapacağız." açıklamasında bulundu.
Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek
Hizbullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast tehdidini kınayarak, "ağır sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulundu.
İsrail ordusu Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder, saldırılara başladıkları 13 Haziran'ın ilk saatlerinde 30 İranlı komutanı öldürdüklerini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü iddia edildi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik düzenlenen "Gerçek Vaad 3" operasyonunun 15'inci saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
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