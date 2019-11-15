Dünya Tahririn gönüllü kadınları
ORTADOĞU

Tahrir’in gönüllü kadınları

Iraklı kadınlar, protestoların merkezi Tahrir Meydanı’nda gönüllü hizmet vererek gösterilere destek oluyor. Kadınlar, protestoculara destek olmak için yemek yapıyor, çamaşır yıkıyor ve tıbbi müdahalelerde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Iraklı kadınlar protestoculara yemek yapıyor.
Iraklı kadınlar protestoculara yemek yapıyor.

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Irak’ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı’nda kadınlar, yemek yaparak, çamaşır yıkayarak ve tıbbi müdahalede bulunarak göstericilere destek veriyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan protestoculara ilk müdahaleyi gönüllü kadın doktor ve hemşireler yapıyor.

Irak kadınları tıbbi müdahalede bulunuyor.

HEPSİ VATANIMIZ İÇİN

64 yaşındaki Um Ali el-Vaili, meydanda kurulan çadırda her gün yüzlerce ekmek pişiriyor. Gençlere “anneleri, teyzeleri ve halaları olarak” destek olduklarını belirten el Vaili, “Hepsini vatanımız Irak için yapıyoruz” diyor. Selime Um Ali ise, evinden getirdiği çamaşır makinesiyle göstericilerin çamaşırlarını yıkıyor.

Ölüme meydan okuyorlar

  • Tahrir Meydanı’nın karşısında yer alan Türk lokantası sakinlerine yardım götüren Dima Said ise “Irak’ta yeni bir hikaye yazıyoruz. Tahrir’deki gösteriler, kadınların da güçlü şekilde yer alıp destek verdiği bir devrimin adıdır” dedi. Said, kadınlara yönelik kaçırma olaylarını eleştirerek, “Gece eve dönerken, babam gelip beni alıyor. Tek başıma eve dönemiyorum. Ölüme meydan okuyoruz ama kaçırılmaktan korkuyoruz. Kaçırılırsam bir daha aileme geri dönmeyeceğimi ve onları bir ömür yokluğuma mahkum edeceğimi biliyorum” diye konuştu.

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