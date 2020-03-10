Dünya Taht oyunları
ASYA

Taht oyunları

S. Arabistan’da 20 prensin “darbe girişimi” iddiasıyla tutuklanmasının arkasında taht oyunları olduğu belirtiliyor. İddialara göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kasım ayında S. Arabistan’da düzenlenecek G-20 Zirvesi’ne kadar babasının yerine tahta geçmek istiyor. MBS geçişi Trump henüz ABD Başkanı’yken yapmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Veliaht Prens Muhammed (sağda) babası Kral Selman (solda) hayattayken tahta geçmek istiyor.
Veliaht Prens Muhammed (sağda) babası Kral Selman (solda) hayattayken tahta geçmek istiyor.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz’i tutuklatması ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi olarak Riyad’da kasımda yapılması planlanan G20 Zirvesi’nden önce taht yolunu temizlemek istemesi gösterildi. Middle East Eye sitesinde yer alan bir habere göre, MBS’nin en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz’i tutuklatmasının ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi, G20 Zirvesi’nden önce taht yolunu temizlemek istemesi. MBS kendisine meşruiyet sağlaması nedeniyle babası Kral Selman bin Abdulaziz’in ölümünü beklemeyecek ve kasımdaki zirveyi tahta çıkma sahnesi olarak kullanacak.

BABASI HAYATTAYKEN GEÇİŞ YAPACAK

  • Kaynaklar, Veliaht Prens’in babası Kral Selman bin Abdulaziz’i çekilmeye zorlayacağını, henüz babası tahttayken kral olmak istediğini ifade etti. Kaynaklar MBS’nin, büyük kuzeni Prens Muhammed bin Nayef’i veliaht prens konumundan devirmesiyle başlayan işi bitireceğini belirtti. Kral Selman’ın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz’e (Prens Ahmed) tutuklanmadan önce MBS projesine destek vermesi için son bir şans verildiğini ancak Prens Ahmed’in bunu reddettiğini belirten kaynaklar, “Prens Ahmed, Kral Selman’a kendisinin kral olmaya istekli olmadığını, başkalarının öne çıkmasını isteyeceğini söyledi” ifadesini kullandı.

TRUMP SEÇİLEMEZSE KORKUSU

Veliaht Prens bin Selman’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci kez seçilmeme ihtimalinden endişe duyduğunu dile getiren kaynaklar, demokratların başkanlık yarışındaki adaylarının veliaht prensi açık şekilde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini emrettiği iddiasıyla eleştirdiklerinin altını çizdi.

KRALLA GÖRÜŞMEYE GİTTİ TUTUKLANDI

Kaynaklar, Prens Ahmed’in tutuklanmadan önce darbe planlamadığını, kendisinde bu tür harekete kalkışacak bir güç bulunmadığını ifade etti. Prens Ahmed’in sembolik olarak kralın tahta çıkışına onay veren Bağlılık Konseyi’nin üyesi olduğunu hatırlatan kaynaklar, Ahmed’in, Kral Selman’ın ölmesi durumunda MBS’nin tahta çıkmasına kesinlikle karşı olacağını söyledi. Kral Selman ile cuma sabahı görüşmek için saraya giden Prens Ahmed, orada tutuklanmıştı. Prens Ahmed, Kral Selman’ın cuma sabahı kendisini görmek istediğini, konunun bir diğer tutuklu prens Faysal bin Abdulrahman ile ilgili olduğunu belirtmişti. Kaynak, konuya ilişkin, “Prens Ahmed kralı görmedi. Bu tam olarak ihanetti” yorumunda bulundu.

BAE VELİAHT PRENSİ DE DESTEKLİYOR

  • Habere göre, bir kaynak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın (MBZ) da bu entrikanın içerisinde yer aldığını belirtti. MBZ’nin MBS’nin her hareketinde etkili olduğunu belirten kaynak, Suudi Veliaht Prens ne kadar çok hata yapar ve sebep olduğu istikrarsızlıklar ne kadar fazla olursa, BAE Veliaht Prensi’nin Suudi Arabistan’ın işleri üzerinde o kadar büyük etkisi olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomiye petrol darbesi

Muhammed bin Selman’ın tahta geçme planını erkene çekmesinin arka planında reform planlarının çökmesi olduğu belirtilmekte. Petrol fiyatının hızlı düşüşü sonucu devlet bütçesinin ihtiyaç duyduğu gelirin altında kalması ve MBS’nin İslam dünyasında hızla azalan popülaritesi, reform planlarını olumsuz etkiledi. MBS’nin ekonomik sıkıntıları, Kasım 2017’den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştiren Suudi borsasının yüzde 8,3 değer kaybetmesiyle dün daha da derinleşti. Suudi Aramco hisseleri ilk kez 32 riyal (8,5 dolar) olan halka arz fiyatlarının altına inerek 30 riyale düştü. Suudi Arabistan bütçesinin yüzde 90’ı petrolden gelecek gelire bağımlı.

Prens Ahmed'e operasyon

Prens Ahmed

Middle East Eye, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz’in (Prens Ahmed) tutuklanmasının ardından kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a ‘’darbe girişiminde’’ bulunduğu iddiaları üzerine tutuklandığını yazmıştı. Wall Street Journal gazetesi, dün, Kral Selman bin Abdülaziz’in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif’in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emri ile tutuklandıklarını duyurmuştu.

Kaşıkçı korkusu

Cemal Kaşıkçı
  • Veliaht prensin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci kez seçilmeme ihtimalinden endişe duyduğunu dile getiren kaynaklar, Demokratların başkanlık yarışındaki adaylarının MBS’yi açık şekilde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini emrettiği iddiasıyla eleştirdiklerinin altını çizdi. Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, MBS’yi Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutmayı sürekli olarak reddetmiş, FBI veya Birleşmiş Milletler’in (BM) cezai soruşturma yapması için yapılan çağrıları engellemişti.

Tutuklanan prensler, petrol fiyatlarında büyük düşüş: Prens Selman Suudi Arabistan'ı 'kıyamete' hazırlıyor
DÜNYA
Tutuklanan prensler, petrol fiyatlarında büyük düşüş: Prens Selman Suudi Arabistan'ı 'kıyamete' hazırlıyor

Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
PKK yöneticileri öldürüldü

PKK yöneticileri öldürüldü

MSB açıkladı, Kandil'deki inlerine bomba yağdırıldı
3 ülkeyi vuracakbize yarayacak!

3 ülkeyi vuracak
bize yarayacak!

Rekor düşüş sonrası büyük indirim kapıda.
Füzelerden korunacak

Füzelerden korunacak

​SİHA'lar 'kolay vurulabilir' sistemler olmaktan çıkacak.
Yan yatan binalara akılalmaz önlem

Yan yatan binalara akılalmaz önlem

'​Hiçbir anlamı yok acilen boşaltılmalı.'
Benzin<br>5 liraya inmeli

Benzin
5 liraya inmeli

​Bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor.

Virüs mü kaptı?

Virüs mü kaptı?

​Beyaz Saray'dan Trump hakkında flaş açıklama.
'Çağ dışı' deyip<br>dalga geçmişlerdi

'Çağ dışı' deyip
dalga geçmişlerdi

​Komşuda bir ilk: Tüm şehir karantinaya alındı.
Tüm İtalya<br>eve kapatıldı!

Tüm İtalya
eve kapatıldı!
6 derece<br>birden düşecek

6 derece
birden düşecek

​Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisi altında.
Dünya alarmda

Dünya alarmda

​Çin'de salgın nedeniyle can kaybı 3 bin 139'a ulaştı.
Petrol depremi

Petrol depremi

​Körfez Savaşı'ndan bu yana böylesi görülmedi.
Kayıtsız kalma lüksünüz yok

Kayıtsız kalma lüksünüz yok

Erdoğan'dan Avrupa'nın göbeğinde insanlık dersi.
Devşirecek<br>çocuk arıyor

Devşirecek
çocuk arıyor

Almanya gözünü sınırdaki mülteci çocuklara dikti.
Taht oyunları

Taht oyunları

G-20'ye kadar babasının tahtına oturmak istiyor.
ByLock'ta<br>izdivaç rezaleti

ByLock'ta
izdivaç rezaleti

Sipariş geçer gibi eş kriteri vermişler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.