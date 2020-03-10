Taht oyunları

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz’i tutuklatması ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi olarak Riyad’da kasımda yapılması planlanan G20 Zirvesi’nden önce taht yolunu temizlemek istemesi gösterildi. Middle East Eye sitesinde yer alan bir habere göre, MBS’nin en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz’i tutuklatmasının ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi, G20 Zirvesi’nden önce taht yolunu temizlemek istemesi. MBS kendisine meşruiyet sağlaması nedeniyle babası Kral Selman bin Abdulaziz’in ölümünü beklemeyecek ve kasımdaki zirveyi tahta çıkma sahnesi olarak kullanacak.

BABASI HAYATTAYKEN GEÇİŞ YAPACAK

Kaynaklar, Veliaht Prens’in babası Kral Selman bin Abdulaziz’i çekilmeye zorlayacağını, henüz babası tahttayken kral olmak istediğini ifade etti. Kaynaklar MBS’nin, büyük kuzeni Prens Muhammed bin Nayef’i veliaht prens konumundan devirmesiyle başlayan işi bitireceğini belirtti. Kral Selman’ın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz’e (Prens Ahmed) tutuklanmadan önce MBS projesine destek vermesi için son bir şans verildiğini ancak Prens Ahmed’in bunu reddettiğini belirten kaynaklar, “Prens Ahmed, Kral Selman’a kendisinin kral olmaya istekli olmadığını, başkalarının öne çıkmasını isteyeceğini söyledi” ifadesini kullandı.

TRUMP SEÇİLEMEZSE KORKUSU

Veliaht Prens bin Selman’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci kez seçilmeme ihtimalinden endişe duyduğunu dile getiren kaynaklar, demokratların başkanlık yarışındaki adaylarının veliaht prensi açık şekilde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini emrettiği iddiasıyla eleştirdiklerinin altını çizdi.

KRALLA GÖRÜŞMEYE GİTTİ TUTUKLANDI

Kaynaklar, Prens Ahmed’in tutuklanmadan önce darbe planlamadığını, kendisinde bu tür harekete kalkışacak bir güç bulunmadığını ifade etti. Prens Ahmed’in sembolik olarak kralın tahta çıkışına onay veren Bağlılık Konseyi’nin üyesi olduğunu hatırlatan kaynaklar, Ahmed’in, Kral Selman’ın ölmesi durumunda MBS’nin tahta çıkmasına kesinlikle karşı olacağını söyledi. Kral Selman ile cuma sabahı görüşmek için saraya giden Prens Ahmed, orada tutuklanmıştı. Prens Ahmed, Kral Selman’ın cuma sabahı kendisini görmek istediğini, konunun bir diğer tutuklu prens Faysal bin Abdulrahman ile ilgili olduğunu belirtmişti. Kaynak, konuya ilişkin, “Prens Ahmed kralı görmedi. Bu tam olarak ihanetti” yorumunda bulundu.

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BAE VELİAHT PRENSİ DE DESTEKLİYOR

Habere göre, bir kaynak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın (MBZ) da bu entrikanın içerisinde yer aldığını belirtti. MBZ’nin MBS’nin her hareketinde etkili olduğunu belirten kaynak, Suudi Veliaht Prens ne kadar çok hata yapar ve sebep olduğu istikrarsızlıklar ne kadar fazla olursa, BAE Veliaht Prensi’nin Suudi Arabistan’ın işleri üzerinde o kadar büyük etkisi olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomiye petrol darbesi

Muhammed bin Selman’ın tahta geçme planını erkene çekmesinin arka planında reform planlarının çökmesi olduğu belirtilmekte. Petrol fiyatının hızlı düşüşü sonucu devlet bütçesinin ihtiyaç duyduğu gelirin altında kalması ve MBS’nin İslam dünyasında hızla azalan popülaritesi, reform planlarını olumsuz etkiledi. MBS’nin ekonomik sıkıntıları, Kasım 2017’den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştiren Suudi borsasının yüzde 8,3 değer kaybetmesiyle dün daha da derinleşti. Suudi Aramco hisseleri ilk kez 32 riyal (8,5 dolar) olan halka arz fiyatlarının altına inerek 30 riyale düştü. Suudi Arabistan bütçesinin yüzde 90’ı petrolden gelecek gelire bağımlı.

Prens Ahmed'e operasyon

Prens Ahmed

Middle East Eye, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz’in (Prens Ahmed) tutuklanmasının ardından kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a ‘’darbe girişiminde’’ bulunduğu iddiaları üzerine tutuklandığını yazmıştı. Wall Street Journal gazetesi, dün, Kral Selman bin Abdülaziz’in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif’in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emri ile tutuklandıklarını duyurmuştu.

Kaşıkçı korkusu

Cemal Kaşıkçı

Veliaht prensin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci kez seçilmeme ihtimalinden endişe duyduğunu dile getiren kaynaklar, Demokratların başkanlık yarışındaki adaylarının MBS’yi açık şekilde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini emrettiği iddiasıyla eleştirdiklerinin altını çizdi. Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, MBS’yi Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutmayı sürekli olarak reddetmiş, FBI veya Birleşmiş Milletler’in (BM) cezai soruşturma yapması için yapılan çağrıları engellemişti.