Taliban Twitter'da mavi tik satın almaya başladı

Daha önce mavi tik, Twitter tarafından doğrulanan ve satın alınamayan kamu yararına olan aktif, kayda değer ve gerçek hesapları gösteriyordu. Ancak artık kullanıcılar bunları yeni Twitter Blue hizmeti aracılığıyla satın alabiliyor. Afganistan'da en az iki Taliban yetkilisi ve dört önde gelen destekçisi şu anda onay işaretlerini kullanıyor. Taliban'ın Bilgiye Erişim Dairesi Başkanı Hedayatullah Hidayet artık onaylı hesap sahibi. Hesabında 187 bin takipçi var ve düzenli olarak Taliban yönetimiyle ilgili bilgiler paylaşıyor.