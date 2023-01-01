|
Dünya
Taliban Twitter'da mavi tik satın almaya başladı
Afganistan'da Taliban yönetimi üyeleri, Twitter'ın ücretli doğrulama özelliğini kullanmaya başladı, yani artık bazılarının hesaplarında mavi tikler var.
9:36 . 17/01/2023 Salı
Diğer
Arşiv

Arşiv

Daha önce mavi tik, Twitter tarafından doğrulanan ve satın alınamayan kamu yararına olan aktif, kayda değer ve gerçek hesapları gösteriyordu. Ancak artık kullanıcılar bunları yeni Twitter Blue hizmeti aracılığıyla satın alabiliyor. Afganistan'da en az iki Taliban yetkilisi ve dört önde gelen destekçisi şu anda onay işaretlerini kullanıyor. Taliban'ın Bilgiye Erişim Dairesi Başkanı Hedayatullah Hidayet artık onaylı hesap sahibi. Hesabında 187 bin takipçi var ve düzenli olarak Taliban yönetimiyle ilgili bilgiler paylaşıyor.

Hammad'ın 170 bin takipçisi var

Afganistan Bilgi ve Kültür Bakanlığı'nın Medya Gözlemcisi Abdul Haq Hammad'ın da 170 bin takipçisi olan hesabında mavi tik bulunuyor. Tanınmış Taliban destekçileri de mavi tik aldı. Twitter Blue'nun tanıtılmasından önce, Taliban yetkililerinin hesaplarından hiçbiri mavi tik işaretini taşımıyordu.



Taliban'ın Twitter'daki varlığı tartışma konusu

Daha önce bir Taliban yetkilisi olarak tanımlanan Muhammed Celal, Pazartesi günü Twitter'ın yeni sahibini övdü ve Elon Musk'ın "Twitter'ı yeniden harika hale getirdiğini" söyledi. Ancak Taliban'ın Twitter'daki varlığı bir süredir tartışma konusu. Ekim 2021'de, destekçileri ABD Kongre Binası'nı bastıktan sonra platformdan uzaklaştırılan eski ABD Başkanı Donald Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlığa sahip olduğu bir dünyada yaşıyoruz, ancak en sevdiğiniz Amerikan Başkanı susturuldu. Bu kabul edilemez." demişti.

#taliban
#twitter
#elon musk
2 saat önce
default-profile-img
Taliban Twitter'da mavi tik satın almaya başladı
Tatum'dan 51 sayı ile sezon rekoru
Fenerbahçe Arda Güler'i bekliyor
EYT Meclis'e geldi mi? EYT'liler yasayı bekliyor!
Guterres Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısını "güçlü şekilde" kınadı
CHP'li Abdüllatif Şener: Resmi olarak açıklanmasa aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.