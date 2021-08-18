Dünya Talibandan ilk basın toplantısı Düşman istemiyoruz
ASYA

Taliban’dan ilk basın toplantısı: Düşman istemiyoruz

Taliban, Afganistan’ın yönetimini ele aldıktan sonra ilk basın toplantısını düzenledi. Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan’da savaşın devamını istemediklerini ve hiçbir taraftan intikam almayacaklarını, rövanş hisleriyle yönetime gelmediklerini söyledi. “İç veya dış düşmanlar istemiyoruz” diyen Mücahid, kadın hakları ve basın özgürlüğü konusunda da söz verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taliban’dan ilk basın toplantısı: Düşman istemiyoruz
Zebihullah Mücahid

Taliban, Afganistan’ın yönetimini ele geçirdikten sonraki ilk basın toplantısını düzenledi. Kameraların karşısına geçen Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan’da savaşın devamını istemediklerini ve hiçbir taraftan intikam almayacaklarını, rövanş hisleriyle yönetime gelmediklerini söyledi. “Yakında güçlü, İslami ve kapsayıcı bir hükûmetin kurulmasına şahitlik edeceğiz” diyen Mücahid, “İç veya dış düşmanlar istemiyoruz. Afganistan toprakları, başka ülkeleri tehdit etmek için kullanılmayacak. Diplomatik temsilcilikler korumamız altındadır” ifadelerini kullandı.

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  • Mücahid, kadın haklarına da değer vereceklerini belirterek, kadınların toplumda aktif olacağını ve kadınlarla erkeklerin aynı haklardan yararlanacağını söyledi. Taliban Sözcüsü, “Medya bizim yaptıklarımızı tenkit edecek ki bizler de gelişme sağlayabilelim” ifadeleriyle basının bağımsız olacağı sözünü verdi. Son olarak sözcü, “Verdiğimiz sözleri tutacağız” dedi. Öte yandan Taliban’ın önde gelen liderlerinden Molla Abdül Gani Birader’in ülkeye döndüğü ve Kandahar’da olduğu açıklandı. Birader’in kurulacak Afgan hükûmetinde söz sahibi olması bekleniyor.

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