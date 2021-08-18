Taliban’dan ilk basın toplantısı: Düşman istemiyoruz

Taliban, Afganistan’ın yönetimini ele geçirdikten sonraki ilk basın toplantısını düzenledi. Kameraların karşısına geçen Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan’da savaşın devamını istemediklerini ve hiçbir taraftan intikam almayacaklarını, rövanş hisleriyle yönetime gelmediklerini söyledi. “Yakında güçlü, İslami ve kapsayıcı bir hükûmetin kurulmasına şahitlik edeceğiz” diyen Mücahid, “İç veya dış düşmanlar istemiyoruz. Afganistan toprakları, başka ülkeleri tehdit etmek için kullanılmayacak. Diplomatik temsilcilikler korumamız altındadır” ifadelerini kullandı.
- Mücahid, kadın haklarına da değer vereceklerini belirterek, kadınların toplumda aktif olacağını ve kadınlarla erkeklerin aynı haklardan yararlanacağını söyledi. Taliban Sözcüsü, “Medya bizim yaptıklarımızı tenkit edecek ki bizler de gelişme sağlayabilelim” ifadeleriyle basının bağımsız olacağı sözünü verdi. Son olarak sözcü, “Verdiğimiz sözleri tutacağız” dedi. Öte yandan Taliban’ın önde gelen liderlerinden Molla Abdül Gani Birader’in ülkeye döndüğü ve Kandahar’da olduğu açıklandı. Birader’in kurulacak Afgan hükûmetinde söz sahibi olması bekleniyor.