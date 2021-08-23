Dünya Talibanın iki kanadı
ORTADOĞU

Taliban’ın iki kanadı

Taliban esas olarak iki parçadan meydana geliyor. Örgütün doğuş yeri olan Kandahar kentindeki medreselerde yetişen üyeler siyasî kanadı oluştururken, askerî yapılanma daha çok Hakkânîler adı verilen grubun elinde. İşte herkesin konuştuğu örgütün teşkilât şemasına dair bazı ilginç detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taliban’ın iki kanadı
Arşiv

Afganistan’ı tamamen ele geçirerek başkent Kabil’de yönetime el koyan Taliban örgütü, uzun yıllar sonra yeniden bütün dünya gündeminin birinci sırasına oturdu. Sovyetler Birliği’nin 1979-1989 arasında devam eden Afganistan işgali döneminde temelleri atılan Taliban, isminden de anlaşılabileceği gibi bir öğrenci hareketi olarak sahneye çıksa da, bugün ideolojik duruşu olan siyasî ve askerî bir yapılanma.

1996’da Kabil’e girerek Sovyetler’in çekilmesinin ardından yaşanan iç savaşı bitiren Taliban, esas olarak iki parçadan meydana geliyor. Örgütün doğuş yeri olan Kandahar kentindeki medreselerde yetişen üyeler siyasî kanadı oluştururken, askerî yapılanma daha çok Hakkânîler adı verilen grubun elinde.

ÖRGÜT İÇİNDE ÖRGÜT

Sovyetler Birliği işgali sırasında Celaleddin Hakkânî tarafından kurulan “Hakkânî ağı”, sonraki süreçte El Kaide ve Usame Bin Ladin’le ittifak içine girdi. Sonrasında ise Taliban’a bağlanan Hakkânîler, 1996’da kurulan Taliban yönetiminin emrinde görev yaptılar. Celaleddin Hakkânî de 2001’e kadar kabine üyesiydi. Afganistan içindeki kabile ayrışmalarından güç devşiren ve Taliban içinde adeta müstakil bir örgüt gibi hareket eden Hakkânîler, özellikle gözü pek operasyonlarıyla tanınıyor. Pakistan’dan ve bazı Arap ülkelerinden ekonomik ve askerî destek sağlayan Hakkânîler, Taliban’ın “vurucu gücü” konumunda.

ŞİMDİ OĞULLARI VAR

Celaleddin Hakkânî’nin uzun bir hastalık sürecinin ardından 2018’de ölümüyle birlikte, yerine oğulları Siraceddin ve Enes geçti. Yaşının büyük olması sebebiyle Siraceddin askerî liderliği devralırken, küçük kardeşi Enes Taliban’ın diplomatik müzakere ekibine katıldı. Örgütün Kabil’i ele geçirmesinden sonra başlatılan görüşme maratonu Enes Hakkânî’nin liderliğindeki bir grup yürütüyor. Enes Hakkânî, bu hafta içinde Afganistan yönetiminin tepe isimleri Hamid Karzai ve Abdullah Abdullah’la görüşmeler yapmıştı. Siraceddin ve Enes Hakkânî’nin amcaları Halil Hakkânî de Kabil’de cuma namazı kıldırmasıyla gündeme gelmişti.

EN SAYGIN İKİ İSİM

İslâmî pratik ve inanç esasları bakımından Hanefî-Maturidî çizgiden gelen Taliban, Sovyet işgali sırasında Afganistan’a akın eden Selefilerle yakın temas yoluyla bu üsluptan da etkilendi. Medreselerde verilen katı ve yoğun eğitim programlarından geçen örgüt üyeleri için Molla Ömer ve Celaleddîn Hakkânî en saygın iki isim. 1996’da “Afganistan İslam Emirliği”ni kuran Molla Ömer, Kandahar kanadının lideriyken emirlik pozisyonuna yükselmişti. 2013’te hayatını kaybettiği kesinleşen Molla Ömer’in nasıl öldüğü bugün hâlâ tartışılıyor.

BİR DÖNEMİN SİMGESİ

Uçaklara doluşarak Afganistan’ı terk etmeye çalışan binlerce sivilin oluşturduğu kaotik manzara, Taliban’ın ülkedeki ikinci iktidar denemesinin sembolü olacak gibi görünüyor. Söz konusu uçaklardan bazıları Afganistan’daki Batılı ülkelerin personelini taşırken, Kabil Havaalanı’nda toplanan Afganlar kendilerinin de yurtdışına çıkarılması için yalvarışlarını sürdürüyor.

Afganistan'da 3 ilçenin kontrolü Taliban'dan yerel gruplara geçti
DÜNYA
Afganistan'da 3 ilçenin kontrolü Taliban'dan yerel gruplara geçti

MSB'den yürek ısıtan paylaşım: Mehmetçik'ten Kabil'deki çocuklara şefkat eli
DÜNYA
MSB'den yürek ısıtan paylaşım: Mehmetçik'ten Kabil'deki çocuklara şefkat eli
Abone Ol Google News
Aslan son nefeste kazandı

Aslan son nefeste kazandı

​Galatasaray'a 3 puanı en çok eleştirilen isim kazandırdı.
Süper LigdeTrabzonspor fırtınası

Süper Lig'de
Trabzonspor fırtınası

​Bordo mavililer Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.
İkinci elde yaprak kımıldamıyor: Galericiler can sıkıntısından sürekli araç temizliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya alan milli sporcular ile bir araya geldi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalar...

Haritalar'da yeni dönem

Haritalar'da yeni dönem

​Google Haritalar otoyol ücretlerini göstermeye başlıyor.

2022 ve 2023'teki memur zam oranları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sporcuları başarılardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız" şeklinde konuştu. Okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz'a özellikle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Hidroelektrik santrallerinin (HES) önemini vurgulayan bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. Birpınar, yazısında 'Kastamonu'da meydana gelen sel felaketine barajı patlayan bir HES'in neden olduğu' iddiasını da rakamlarla bir kez daha yalanladı.
Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı
Dünya

Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.