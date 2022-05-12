Dünya Tamamı kullanılabilir durumda Çekyada İkinci Dünya Savaşından kalma iki binden fazla el bombası bulundu
AVRUPA

Tamamı kullanılabilir durumda: Çekya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma iki binden fazla el bombası bulundu

Çekya’nın Znaym şehrinde yapılan kazı çalışmaları sırasında, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma iki binden fazla el bombası ile 92 adet Alman tanksavar silahı bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Tamamı kullanılabilir durumda: Çekya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma iki binden fazla el bombası bulundu
Çekya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 2 binden fazla el bombası bulundu.

Çekya’nın Znaym şehrindeki Uvanov kasabasında belediye işçilerinin çevredeki tarım arazilerine elektrik hattı çekmek için yaptığı kazılarda, yerin 1 buçuk metre altında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat bulundu.

İşçilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Güney Moravya polisi, çevredeki evleri güvenlik amacıyla tahliye ederken, bomba imha ekipleri de çalışmalara başladı.

Kazı çalışmalarında 92 adet Alman tanksavar silahı Panzerfaust, 2 binden fazla da Alman ve Macar yapımı el bombası bulundu.

İHA

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Güney Moravya polisi sözcüsü Petr Vala, “Mühimmatın tamamı kullanılabilir durumda. Kazı çalışmaları devam ediyor. Mühimmatın sayısı muhtemelen artacaktır. Mühimmat güvenli bölgeye taşınıp imha edilecek. Bölgede gerekli önlemleri aldık” dedi.

İHA

Znaym Belediye Başkanı Jindrich Bulin ise kazı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Evlerin arasında bir bölge. Ne kadarlık bir alana yayıldığını kazılar bittiğinde anlayacağız” dedi.

Rus ordusunun çekildiği bölgede ölümcül tehlike: Çamaşır makinesine bile bomba koydular
FOTOĞRAF 22
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Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
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Ukrayna yetkilileri, Kiev bölgesindeki tüm sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyararak yabancı cisimlerin alınmaması, keşfedilmemiş alanlarda ‘seyahat edilmemesi’, işgal altındaki bölgelerde orman yollarının ve patikaların kullanılmaması, ayrıca çocukların sürekli takip edilmesini belirtti.
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Patlayıcı uzmanı ve kurtarma ekiplerinin izin vermediği ev, iş yeri ve bölgelere girilmemesi gerektiği ifade edildi.
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Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Title
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.
Rus ordusunun çekildiği bölgede ölümcül tehlike: Çamaşır makinesine bile bomba koydular
Rus ordusunun geri çekildiği Kiev bölgesine ilişkin Ukraynalı yetkililerden kritik bir uyarı geldi. Rus ordusunun çekilirken ev, araç yollar ve ormanlara bıraktığı tuzaklanmış mühimmatlar bıraktığı belirtilirken paylaşılan görüntülerde bir ev içerisinde yer alan çamaşır makinesinin deterjan bölümü ile bardağın içine konulmuş patlayıcı ise dikkat çekti.

Ukrayna'da patlamamış onlarca Rus bombası ele geçirildi
FOTOĞRAF 14
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Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ekiplerin 24 farklı noktada yaptığı çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
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Rus bombardımanları nedeniyle kentte elektrik, doğalgaz ve su kesintileri olduğu aktarıldı.
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Savaşın başından bu yana bombardımanlar sonucu kentte toplamda 309 yangın çıktığı, yerleşim yerlerinin yıkılmasıyla 10’u çocuk 44 kişinin kurtarıldığı belirtildi.
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Ukrayna’nın Çernihiv kentinde ise Rus birliklerince atılan 91 bomba ele geçirildi.
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Ukrayna'da patlamamış onlarca Rus bombası ele geçirildi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 25'inci güne girilirken Rus ordusu çok sayıda şehirde bombardımana devam ediyor. Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Rus birliklerince atılan yüze yakın patlamamış bomba ele geçirildi.
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