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Dünya

Tansiyon yine yükseldi: Rus savaş uçağı ABD'ye ait bombardıman uçaklarına karşı havalandı

Karadeniz'de geçen hafta ABD'ye ait "MQ-9" tipi İHA'nın Rus savaş uçağı tarafından taciz edilmesi sonucu gerilen Rusya-ABD hattında yine tansiyon yükseldi. Bu kez hareketliliğin yaşandığı bölge ise Baltık Denizi oldu. Baltık Denizi'nde ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 "В-52Н" bombardıman uçağının Rus hava savunma sistemlerince tespit edildi. Bu gelişme sonrası Rus savaş uçağının ABD'ye ait bombardıman uçaklarının sınır ihlalini önlemek için havalandığı bildirildi.

00:15 . 21/03/2023 Salı
AA
ABD bombardıman uçaklarının sınır ihlalini önlemek üzere Rus savaş uçağı havalandı.

ABD bombardıman uçaklarının sınır ihlalini önlemek üzere Rus savaş uçağı havalandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağının, Baltık Denizi'nde ABD'ye ait 2 bombardıman uçağının sınır ihlalini önlemek için havalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 "В-52Н" bombardıman uçağının Rus hava savunma sistemlerince tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Batı Askeri Bölgesi'nin hava savunma birliklerine bağlı Su-35 uçağı, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırının ihlalini engellemek için havalandı. Bu uçak, havada belirlenen bölgeye konuşlandı.

Rus savaş uçağı (Arşiv)

Rus uçağı, yabancı savaş uçaklarının devlet sınırından uzaklaşmasının ardından hava üssüne döndü." ifadelerine yer verildi.

Rus savaş uçağının, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, sınır ihlaline izin verilmediği vurgulandı.

Karadeniz'de geçen hafta ABD'ye ait "MQ-9" tipi İHA'nın Rus savaş uçağı tarafından taciz edilmesi sonucu uluslararası sulara düştüğü bildirilmişti.

ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 "В-52Н" bombardıman uçağı (Arşiv)


#ABD
#Rusya
#uçak
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