Tansiyon yine yükseldi: Rus savaş uçağı ABD'ye ait bombardıman uçaklarına karşı havalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Yeni hükümet olumlu adımlar attı ancak yetersiz" ifadelerini kullandı.