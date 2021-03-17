Dünya Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli hayatını kaybetti
AFRİKA

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli hayatını kaybetti

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Hassan, 2 haftadır nerede olduğu bilinmeyen Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğünü açıkladı. Ülkede Magufuli için 14 günlük ulusal yas ilan edildi.

Haber Merkezi AA
John Magufuli
John Magufuli

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cesur liderimizi kaybettik" şeklinde konuştu.

Hassan, Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle 6 Mart'tan bu yana Darüsselam'daki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

  • Ülkede, Magufuli için 14 günlük ulusal yas ilan edildi.

61 yaşındaki lider, Ekim 2020'de yapılan seçimleri kazanarak ikinci kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Koronavirüse yakalandığı öne sürülmüştü

Tanzanya'da muhalefet dün, yaklaşık 2 haftadır görülmeyen ve yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığı ileri sürülen Magufuli'nin sağlık durumuyla ilgili bir an önce açıklanma yapılması çağrısında bulunmuştu.

COVID-19'u küçümseyerek önlem almayan Tanzanyalı liderin ayrıca 10 Mart'ta Kenya'da virüs tedavisi gördüğü de iddia edilmişti.

COVID-19'a karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren Magufuli, katıldığı etkinliklerde maske takmıyordu.

Tanzanya'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da COVID-19'dan hayatını kaybetmişti.

Tanzanya'nın salgını kabul etmeyen lideri: Panik yapmayın üç gün dua edin
DÜNYA
Tanzanya'nın salgını kabul etmeyen lideri: Panik yapmayın üç gün dua edin
Abone Ol Google News
ABD’den yeni Guantanamo

ABD’den yeni Guantanamo

Haseke'de DEAŞ'lıların tutulduğu cezaevini büyüterek kapasitesini iki kat artırıyor.
İdamların kayıtları hiç tutulmadı

İdamların kayıtları hiç tutulmadı

​Resmi kayıtlara göre birkaç yüz, gayri resmi rakamlar ise binlerle ifade ediliyor.
Faizi kim istiyor?

Faizi kim istiyor?

​Türkiye %17 ile dünyanın en yüksek faiz veren ülkelerinin başında geliyor.
İki bin hektar <br>uyuşturucu tarlası var

İki bin hektar
uyuşturucu tarlası var

​PKK'nın işgal ettiği bölgelerde kenevir ve esrar ekiliyor.
Bu faizle ev ve araba alınmaz

Bu faizle ev ve araba alınmaz

​Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu'ndan faiz açıklaması.
Putin bedel ödeyecek

Putin bedel ödeyecek

​Washington-Moskova arasında yaşanması beklenen kavgada ilk kurşun sıkıldı.

Hatadan dönmek için <br>başlangıç olsun

Hatadan dönmek için
başlangıç olsun

​Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısı iyi bir fırsat olabilir.
Vekilliği düştü

Vekilliği düştü

İki yıl altı ay hapis cezası kesinleşmişti.
Trafikte cam silici terörü

Trafikte cam silici terörü

​Trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, yiyecek, çiçek satan satıcılar güvenliği tehlikeye atıyor.
Bir hafta yağış var

Bir hafta yağış var

​Meteoroloji salı gününe kadar yağışların etkili olacağını duyurdu.
Kupada finalin adı belli oldu

Kupada finalin adı belli oldu

Türkiye Kupası'nda gözyaşlarına boğan final heyecanı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.