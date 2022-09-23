Tarihi takas: Diplomasiye bir şans daha

Türkiye, Tahıl Koridoru’ndan sonra Takas Koridoru oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderler nezdinde yürüttüğü diploması ile Rusya ve Ukrayna esir askerleri takas etti. Ukrayna 215 askerine karşı, 55 Rus askeri ve 1 oligarkı teslim etti. Ukrayna’nın teslim ettiği isimler arasında Putin yakın arkadaşı Ukraynalı oligark Viktor Medvedçuk da var.

ÜÇ MERKEZDE TAKAS

Tarihi takas önceki gün 3 ayrı merkezde gerçekleşti. İlk ve en büyük takas Ukrayna- Belarus sınırındaki Chernihiv bölgesinde gerçekleşti. Ruslar, esirleri Belarus üzerinden otobüslerle bölgeye getirdi. 124’ü subay olmak üzere 200 asker burada Ukrayna’ya teslim edildi. Teslim edilen subay ve askerlerin 108’ini Mariupol’de Çelik Fabrikası’nda Ruslara karşı büyük direniş gösteren Azov Taburu’ndan isimler oluşturdu.

REKLAM

HAMİLE DOKTOR DA SERBEST

Ayrıca Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar, polis ve gümrük memurları da takasta yer aldı. Cephede doktorluk yaparken esir düşen ve 8 aylık hamile olduğu belirtilen kadın doktor Ekaterina Polişçuk da serbest kalanlar arasındaydı.

Cephede doktorluk yaparken esir düşen 8 aylık nhamile doktor Ekaterina Polişçuk da serbest kaldı.

VAFTİZ BABA PUTİN DEVREDE

Ukrayna ise esirlere karşılık 55 esir ile Putin’e yakınlığı ile bilinen Ukraynalı oligark Viktor Medvedçuk’u teslim etti. Rusya’nın 215 mahkûmdan 200’ünü doğrudan Medvedçuk’a karşılık olarak bıraktığı belirtildi. Ukrayna’da “vatana ihanet” suçlamasıyla yargılanan Medvedçuk, 12 Nisan 2022’de Ukrayna askeri üniformasını giyerek ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Medvedçuk’un kızı Daryna Medvedçuk’un vaftiz babasının Putin olduğu biliniyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, Rus ordusu, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri silahlı güçlerine mensup 55 kişinin, esir değişimi sonucunda Rusya’ya teslim edildiğini bildirdi.

REKLAM

Rusya, sadece Medvedçuk’a nkarşılık 200 askeri bıraktı.

TÜRKİYE’YE TESLİM EDİLDİLER

Takasın bir ayağı da Türkiye’ye uzandı. Rusya, Azov Taburu’nun 5 komutanını savaş bitene kadar Ukrayna’ya dönmemeleri şartı ile Türkiye’ye teslim etti. Bu komutanların 36. Deniz Tugayı Komutan vekili Sergiy Volınskıy, Azov Ulusal Muhafızları Komutanı Denıs Prokopenko, Azov Alayı Komutan Yardımcısı Svyatoslav Palamap, Azov Taburu Komutanları’ndan Oleg Homenko ve Ulusal Muhafız 12. Operasyonel Tugay Komutanı Denıs Şlega olduğu açıklandı. 5 komutanın, 55 Rus savaş esiri karşılığında takas edildiği öğrenildi.

Azov Taburu komutanları, önceki gün Türkiye’ye getirildi.

Avrupa basınında geniş yer buldu

Anlaşma, Avrupa’nın önde gelen basın kuruluşarının haberlerinde geniş yer buldu. İngiliz The Independent, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasını, “İngilizler, Rusya ile mahkum takasının ardından eve döndü” başlığıyla verdi. The Guardian gazetesi, gelişmeyi “en büyük esir takası” olarak tanımladı. Haberde, “Takas, Türkiye’nin arabuluculuğu sonrasında geldi ve müzakereler sıkı bir gizlilik içinde yürütüldü” denildi. Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS’taki haberde, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başından bu yana en büyük esir değişiminin Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleştiği belirtildi. Belçika’nın De Morgen gazetesi, Ukraynalı kamu yayıncısı Suspline’a dayandırdığı haberinde, takasın “Zelenskiy ile Erdoğan arasındaki ‘kişisel anlaşmaların’ sonucu” olduğu belirtildi. İspanya’da El Pais, “Erdoğan, 50’den fazla Rus mahkumun da yararlandığı mübadelenin başarılı şekilde devam etmesi için tarafların yakınlaşmasına yardımcı oldu.” ifadelerine yer verdi.

REKLAM

Türkiye’nin 3. başarısı

Türkiye’nin Antalya’daki masa ve tahıl koridorundan sonraki üçüncü diplomatik başarısı dünyada ses getirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Tahıl anlaşmasındaki liderliğinin yanı sıra, Ukrayna ve Rusya arasındaki esir takasındaki arabuluculuğu nedeniyle Türk hükümetine teşekkür ederim” dedi.

Zelenski’den Erdoğan’a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye’nin arabuluculuğuyla Rusya ile yapılan esir takası sonrası ülkeye iade edilen 215 Ukraynalı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Zelenski, takas işlemiyle ülkeye iade edilen Ukrayna’nın Azov taburunun komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. “Rus esaretinden kurtulan” komutanları tebrik eden Zelenskiy, “Uzun zaman sadece telefonda seslerinizi duyduktan sonra yüzlerinizi görmek beni sevindirdi. Ülkemiz için yaptıklarınızdan son derece gururluyuz.” dedi.

TÜRKİYE’YE MİNNETTARIM

Zelenski, söz konusu takasla aralarında ölüm cezasına mahkum edilenlerin de olduğu 215 Ukraynalıyı kurtardıklarını belirterek bu konuda Rusya ile arabuluculuk üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

DÜNYA BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü

FOTOĞRAF 13 Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 215 esirin takası gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurarak, “Başkan Vladimir Zelenskiy net bir görev belirledi. Kahramanlarımızı eve geri getirmek. Sonuç, kahramanlarımız özgür\" dedi. Büyük bir mahkum takası olduğunu belirten Yermak, esir takasının birkaç aşamadan oluştuğunu ve farklı yerlerde gerçekleştiğini belirterek, “Rus esaretinden 215 kişiyi geri getirdik” dedi. Rus esaretinden kurtarılanlar arasında askerlerin, sınır muhafızların, polislerin, ulusal muhafızların, gümrük memurların ve sivillerin bulunduğunu aktaran Yermak, esirler arasında farklı rütbede askerlerin ve Azov Taburu’ndan askerlerin olduğunu ifade etti. Söz konusu esir takasının Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmanın sonucu olduğuna vurgu yapan Yermak, “Ruslar bize canlarıyla şantaj yapmak istediler ama bunu kimseye yapmalarına izin vermeyeceğiz” dedi. Serbest bırakılanlar arasında Ukrayna için savaşan ve idam cezası ile karşı karşıya olan 10 yabancı uyruklu savaşçının da olduğunu aktaran Yermak, savaş esrilerinin geçtiğimiz nisan ayında özel bir operasyonla yakalanan Putin’in müttefiki Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı Viktor Medvedchuk ile takas edildiğini açıkladı. Yermak ayrıca, 5 Azov Taburu komutanı için 55 Rus savaş esirinin takas edildiğini aktararak, \"Zor bir süreçti. 215 kişiyi serbest bıraktık. Bu, Silahlı Kuvvetlerin ön cephedeki çabalarının sonuçları da dahil olmak üzere, önemli bir sonuçtur ”dedi. Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, “Muhafızlarımız evlerine gidiyor. Çünkü bizim için insanımızı geride bırakmamak sadece söz değil, bir kuraldır” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi. Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum\" dedi. Suudi Arabistan arabuluculuğunda 10 yabancı uyruklu savaşçı serbest bırakılmıştı

Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşırken esir düşen 5’i İngiliz toplam 10 savaş esiri, Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan esirler uçakla Suudi Arabistan’a gönderilmişti. Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın arabuluculuğunun ardından 10 savaş esirini serbest bıraktığı aktarılarak, “İlgili Suudi makamları onları Rusya’dan alıp Krallığa transfer etti ve kendi ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönmeleri için prosedürleri kolaylaştırıyor\" denilmişti. Serbest bırakılan grubun ABD, İngiliz, İsveç, Hırvat ve Fas vatandaşlarından oluştuğu ve aralarında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde çıkarıldıkları mahkemece idama mahkum edilen İngiltere vatandaşları Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim de bulunuyor. Dünyanın konuştuğu görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu 215 savaş esiri takas edildi Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurarak, “Bu, Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmaların sonucudur" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, esir takasını savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder